Sam Altman fala como foi o rompimento com Elon Musk na OpenAI

Elon Musk e Sam Altman são hoje duas figuras de referência obrigatórias no campo das tecnologias da informação e Inteligência Artificial. Mas o que nem todos sabem é que os dois partilham um passado em comum devido à OpenAI, a empresa que acabou por gerar o ChatGPT.

No início, a empresa dedicada à Inteligência Artificial Gerativa era genuinamente ambiciosa e adiantada para a época. Tanto que Elon Musk se juntou ao projeto em algum momento, mas ainda assim acabou abandonando o barco para se dedicar aos seus outros sonhos.

Todos nós sabemos o que aconteceu com Tesla Motors, SpaceX e mais recentemente com Twitter, agora X. Mas há muito tempo Musk também esteve prestes a ser um dos pais do ChatGPT. Na verdade, o magnata teria saído em um momento crucial para a empresa.

Sam Altman hoje está em um beco sem saída curioso. OpenAI é uma empresa bem-sucedida por sua reconhecida presença global. Mas seu alto consumo de recursos e modelo de negócios atual mantém o projeto em risco de falência até 2024.

Neste caso, o rapaz já está envolvido em novos projetos, procurando descobrir como tornar os seres humanos meio “imortais”. Mas por alguma razão, talvez devido à conjuntura de tudo, o CEO falou sobre como foi aquele momento de ruptura.

LEIA TAMBÉM: PIBOT é o primeiro robô humanoide capaz de pilotar um avião por meio da IA: você arriscaria?

Sam Altman foi sincero e falou sobre como foi o rompimento com Elon Musk na OpenAI

Em uma conversa com The New Yorker, Sam Altman revelou como foi para ele e para toda a estrutura da OpenAI o momento em que Elon Musk abandonou o barco em 2018.

Tratava-se de um momento crítico para a evolução do seu projeto em andamento, que acabaria resultando no nascimento do ChatGPT como o conhecemos hoje. Elon não poderia ter saído em pior momento, como também afirma Altman.

Imagen: Mashable India | Sam Altman e Elon Musk.

“Foi muito difícil. Tive que reorientar grande parte da minha vida e do meu tempo para garantir que tivéssemos fundos suficientes”, disse Altman.

O início de tudo remonta ao ano de 2015, quando Elon Musk, Sam Altman, o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e o cofundador do PayPal, Peter Thiel, se uniram para fundar a OpenAI juntos.

LEIA TAMBÉM: Como Elon Musk seria se fosse um trabalhador com salário mínimo? A IA nos mostra uma pessoa completamente diferente

Uma empresa que naquele momento se autodefinia como uma iniciativa sem fins lucrativos para “avançar na inteligência digital da maneira que provavelmente beneficie a humanidade”.

Conta-se que Musk colocou entre US$50 milhõer e US$100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) do seu próprio dinheiro como fundo para as operações do projeto, mas em 2018 resolveu abandonar tudo.

A versão oficial é que Elon saiu devido a um suposto conflito de interesses com a Tesla Motors. Mas o New Yorker aponta que Elon teria entrado em conflito com Altman e o resto dos investidores quando tentou se auto-candidatar como diretor do OpenAI.

A junta rejeitou sua ideia, particularmente Altman, e então Musk teria saído em muito mau termo, levando seu dinheiro para derrubar de vez a empresa, que aos trancos e barrancos conseguiu sobreviver.

Depois de ver o que aconteceu com o Twitter, podemos concluir que Sam Altman tomou uma boa decisão ao permanecer à frente.