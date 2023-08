PIBOT é o primeiro robô humanoide capaz de pilotar um avião por meio da IA: você arriscaria?

A aviação alcança uma nova marca com a apresentação de PIBOT, um robô humanoide capaz de pilotar aviões usando a Inteligência Artificial (IA). Mas, você se arriscaria a voar com PIBOT como seu capitão?

A apresentação do PIBOT marca um marco histórico na evolução dos robôs pilotos. O Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia divulgou este engenho em seu site, destacando sua capacidade de realizar simulações de voo e, o que é ainda mais surpreendente, fazer voar uma aeronave de forma autônoma usando inteligência artificial.

O projeto, liderado pelo professor David Hyunchul Shim e apoiado pelo programa “Future Challenge Funding” da Agência de Desenvolvimento de Defesa da Coreia do Sul se concentra no desenvolvimento de um “robô piloto humanoide baseado no processamento de linguagem natural”.

O que diferencia o PIBOT de outros robôs similares, de acordo com o Urban Tecno, é sua capacidade de se sentar no assento do piloto e operar os instrumentos da cabine sem necessidade de modificações.

PIBOT

A chave: Inteligência Artificial

O PIBOT representa um avanço notável ao incorporar tanto a Inteligência Artificial quanto a aparência humanoide. Ao contrário de outros sistemas, este robô não só pode operar instrumentos, como também pode entender manuais escritos em linguagem natural e pilotar o avião.

PIBOT

Um traço especialmente impressionante é a sua habilidade de memorizar os cartões de navegação Jeppesen, algo que nenhum piloto humano poderia igualar. Além disso, PIBOT pode usar o ChatGPT para compreender o Manual de Referência Rápida e calcular rotas seguras, tudo isso enquanto responde a situações em tempo real.

Apesar de o PIBOT ainda estar em desenvolvimento e dever ainda ser testado em um avião real, suas habilidades atuais são promissoras. Ele não só pode interagir com os instrumentos e analisar o ambiente da cabine, mas também pode enfrentar situações desafiadoras, como turbulências severas.

PIBOT

David Hyunchul Shim enfatiza que os robôs pilotos humanoides poderiam ser aplicados em voos automatizados, e também podem ser relevantes em outros veículos, como carros e caminhões militares, oferecendo um controle versátil em situações onde os recursos sejam limitados.