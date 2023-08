O que acontece ao corpo humano quando um astronauta morre no espaço?

Vocês viram Guardians of the Galaxy Vol. 3? Se tiveram a sorte de assistir ao filme nas salas de cinema, terão feito parte de uma experiência única, como não se vivia há muito tempo com uma produção do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Mas é provável que também tenham se perguntado numa cena importante: o que acontece de fato ao corpo humano quando se morre no espaço?

Desde o lançamento do primeiro filme desta trilogia, vimos como a exposição sem roupa espacial ao ar livre das estrelas resulta em algo mortal que pode matar praticamente qualquer ser vivo, não importando seu poder ou origem.

Mas não é no terceiro filme que vemos em maior detalhe, perturbador e quase gore, o que acontece a um corpo humano quando é exposto completamente ao espaço exterior sem proteção nenhuma.

Estamos falando de uma cena muito importante que faremos referência ao longo deste texto. Por isso, recomendamos cuidado se vocês não viram o filme, a partir dos próximos parágrafos, pois pode conter spoiler.

Isto é o que realmente acontece a um corpo quando morre no espaço (e a sua relação com Guardiões da Galáxia)

Na sequência referida, nosso protagonista, Peter Quill, ou Star Lord, acaba colocando sua vida em perigo para salvar seu dispositivo Zune de MP3.

Assim, no final ele acaba flutuando preso no espaço, sem roupa ou qualquer tipo mínimo de proteção, então vemos como sua cabeça incha, o sangue das veias e artérias colapsa e quase explode antes de congelar para ser salvo no último minuto.

Esta cena nos deixou com uma dúvida absoluta: será que realmente é assim que um corpo morre no espaço? E, felizmente, os colegas do Daily Mail também se colocaram a mesma questão, consultando alguns especialistas sobre o assunto em um interessante artigo.

Emmanuel Urquieta, professor de medicina espacial na Faculdade de Medicina da Baylor, aborda os detalhes mais inquietantes do que aconteceria com qualquer ser humano nessa circunstância tão vulnerável.

Ao estar exposto ao vácuo do espaço tornaria impossível que uma pessoa respire e provocaria a ebulição do seu sangue, assim como de outros fluidos corporais.

Se a pessoa respirar com relativa normalidade, ela perderia a consciência em 15 segundos. Mas, se ela segurar a respiração, o ar nos pulmões se expandiria, os romperia e mataria o sujeito de forma inevitável.

Imagem: MCU | SEM SPOILERS DIRETOS: Guardiões da Galáxia Vol. 3 é a finalização perfeita de uma saga legendária. Uma grande carta de despedida de James Gunn para o MCU.

No final, em ambos os casos, a água da pele e o sangue se vaporizariam, o que causaria a expansão do corpo como um balão e causaria o colapso dos pulmões.

Isso desencadearia uma grande dor, mas antes da morte absoluta, o ser humano teria alguns minutos de consciência antes de partir completamente.

Em algum ponto, o corpo entrará em um estado congelado mumificado. Mas não seria tão rápido como é observado no filme Guardiões da Galáxia.

Então, concluindo: a morte no espaço exterior é o pior que pode acontecer a um ser humano.