Buracos negros poderiam ser usados para potencializar e fornecer energia à Internet do futuro

No vasto e especulativo mundo do cosmos, surgem ideias que desafiam a nossa imaginação e ampliam os limites do possível. Uma dessas intrigantes possibilidades é o potencial uso de buracos negros para fornecer a energia da Internet do futuro.

Embora esta noção possa parecer retirada de um romance de ficção científica, físicos e pesquisadores vêm explorando essa ideia nos últimos anos, de acordo com o relatório da ZBR.

Os buracos negros, enigmáticas entidades cósmicas que encantam tanto cientistas como entusiastas, são famosos por seu assombroso poder gravitacional. Sua capacidade de até mesmo capturar a luz, daí o nome, levanta profundas questões e mistérios. No entanto, seu potencial como fonte de energia também desperta o interesse científico.

O conceito de aproveitar a energia dos buracos negros não é novo. Na década de 1970, o físico Roger Penrose propôs o processo de Penrose, uma maneira de extrair energia de um buraco negro em rotação. A ideia baseia-se na energia rotacional do buraco negro, que poderia ser transferida para objetos próximos através da sua ergosfera, uma região onde os objetos ainda podem escapar da atração do buraco negro.

Se um objeto for dividido em duas partes, uma caindo no buraco negro e outra escapando, a parte liberada poderia ter mais energia do que a inicial, o que resultaria na extração de energia do buraco negro.

Como transmitir a teoria no presente?

Avançando para o presente, esta ideia foi revisada com uma perspectiva moderna. Em um artigo de 2020, os físicos Luca Comisso da Universidade de Columbia e Felipe Asenjo da Universidade Adolfo Ibáñez no Chile propuseram que a colisão de linhas de campo magnético perto de um buraco negro poderia gerar uma poderosa onda de energia, usada para alimentar redes de internet em grande escala.

Com a crescente demanda de energia para sustentar nossa realidade digital, a capacidade de aproveitar uma fonte praticamente inesgotável de energia poderia revolucionar nosso enfoque energético. Isso abriria um caminho para a resolução da crise energética, a redução da nossa dependência dos combustíveis fósseis e a mitigação das mudanças climáticas.

No entanto, é essencial lembrar que isso ainda está no reino da especulação. Os desafios tecnológicos e práticos para aproveitar a energia dos buracos negros são enormes. Desde desenvolver tecnologia para chegar a um buraco negro, que está a anos-luz de distância, até encontrar um método seguro e eficiente para transportar a energia de volta à Terra, há obstáculos significativos.

Além disso, questões éticas devem ser consideradas. A extração de energia dos buracos negros poderia ter consequências imprevisíveis e alterar o equilíbrio do universo. Qualquer tentativa de explorar essa possibilidade deve ser feita com cautela e respeito pelos mistérios que ainda nos rodeiam.