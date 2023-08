Bill Gates era fraco em Matemática quando era jovem, você se parece com o fundador da Microsoft nisso?

Bill Gates ergue-se como um dos gigantes da tecnologia na história. Mas o que poucos sabem é que o fundador da Microsoft foi preguiçoso para estudar Matemática quando era jovem, e a escola não o motivava.

A confissão foi feita no segundo episódio do seu podcast, Unconfuse Me, que pode ser encontrado no Spotify. Nesta ocasião, conversou com Sal Khan, fundador da plataforma de educação online sem fins lucrativos Khan Academy.

“No início, em Matemática, eu era um pouco preguiçoso”, contou Bill Gates, citado por Business Insider. “E um professor do oitavo ano disse: ‘Como você é tão preguiçoso? Você poderia ser muito bom nisso, se quisesse’. E eu disse: ‘Mas não estamos fazendo nada interessante’”.

“Ele fez uma grande diferença, pois ele pensava que eu estava perdendo tempo”, acrescentou o multimilionário e filantropo. “Mudou completamente a minha visão sobre educação. Tinha a ideia de que quanto menos esforço você coloca, mais incrível você é”.

De fato, Bill Gates nem sequer terminou a universidade, abandonando seus estudos de Direito em Harvard no segundo ano.

Ele fez isso com um propósito: fundar a Microsoft junto com seu amigo e companheiro Paul Allen. Como já indicado pelo Business Insider, Gates disse que ele largou a universidade porque “estava preocupado em perder a oportunidade de fazer parte da revolução da informática”.

Hoje em dia, Bill Gates incentiva os jovens a se manterem nos seus estudos e faz várias contribuições para a educação no mundo.

Bill Gates poderia ter seguido uma carreira profissional em matemática

A ironia do assunto é que, ao crescer, Bill Gates amou Matemática. Ele até pensou em se tornar um profissional nessa área.

Marcos Merino, da Genbeta, cita dois livros: Na Companhia dos Gigantes: Conversas Sinceras e os Visionários do Mundo Digital, e Hard Drive: Bill Gates e a Criação do Império Microsoft.

Bill Gates Multimilionário e filantropo

“Quase decidi me dedicar às matemáticas, contou Bill Gates, lembrando quando ainda não havia começado a universidade e era um programador amador. “Mas percebi que não era um campo com muito terreno virgem, (não oferecia) grandes recompensas psicológicas pelo progresso que você faz”.

De acordo com Merino, Gates chegou a cursar uma classe que cobria quatro anos de conteúdos de matemática em apenas dois semestres, antes de abandonar Harvard.

Então ele escolheria deixar seus estudos e criar a Microsoft. Mas isso é outra história.