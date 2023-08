Uma tiktoker recebeu a oferta de 70 mil dólares semanais para ser clonada pela Inteligência Artificial, mas ela descobriu algo perturbador

O uso da Inteligência Artificial para criar influenciadores virtuais não é novo e está crescendo cada vez mais. Mas nem sempre têm um resultado muito agradável, como aconteceu com esta tiktoker.

Existem empresas que, para criar um personagem, usam modelos reais, a quem pagam enormes quantidades de dinheiro pela sua imagem, gestos e voz. ImSimplyNessa, no TikTok, relatou por que recusou 70 mil dólares semanais oferecidos por uma empresa.

Seu vídeo no TikTok deixou milhares de pessoas estarrecidas com as confissões.

Queriam cloná-la com Inteligência Artificial, mas...

"Episódio mil da coisa mais estranha e assustadora que me aconteceu na vida, contou Nessa. "Acabei de falar com uma empresa que se aproximou de mim: eles queriam me clonar. Isso não é uma piada, isso literalmente acabou de acontecer".

Na semana passada, recebi um e-mail de uma marca e eles me disseram: "Trabalhamos com outros influenciadores que têm mais de um milhão de seguidores e os recriamos como um programa de Inteligência Artificial", continua a tiktoker.