Uma simples terapia que Bill Gates pratica religiosamente o ajuda a melhorar sua produtividade

Por ocupar um lugar na exclusiva lista de pessoas mais ricas do mundo, Bill Gates se tornou um modelo a seguir. Muitos empreendedores, independentemente da atividade econômica que realizam, querem seguir seus passos para alcançar uma fortuna próxima à que ele conseguiu com suas empresas.

Bill Gates é a face mais visível da Microsoft, o que o torna um dos pioneiros da explosão da era digital através da computação. Não tem problemas com as finanças, o que para muitos é um dos sonhos ou metas a serem alcançados na vida.

Ao longo dos anos, em seu site, entrevistas e mais recentemente em seu podcast, ele explica o que fez durante os anos em que a Microsoft se tornou uma gigante. Métodos de trabalho e disciplinas pessoais foram e continuam sendo parte de sua rotina.

Uma delas, que é praticada religiosamente, é a meditação. Segundo o próprio Bill explica em uma revisão do Depor, fazer essa simples terapia por pelo menos 10 minutos a cada dois ou três dias, o ajuda a aumentar a sua concentração e produtividade.

“Não tenho certeza de quanto a meditação me teria ajudado a me concentrar nos meus primeiros dias na Microsoft, pois sem ela me concentrava de forma monomaníaca. Mas agora que estou casado, tenho três filhos e tenho um conjunto mais amplo de interesses profissionais e pessoais, é uma ótima ferramenta para melhorar meu foco”, diz Bill Gates de acordo com a mídia citada.

“Também me ajudou a dar um passo atrás e relaxar com qualquer pensamento ou emoção presente. Eu gosto do que obtenho com meus 10 minutos a cada poucos dias. Pensava na meditação como algo místico, ligado de alguma forma à reencarnação, e não acreditava nisso. Recentemente, no entanto, adquiri uma compreensão muito melhor da meditação. Certamente não sou um especialista, mas agora medito duas ou três vezes por semana, por cerca de 10 minutos cada vez”, destacou o magnata.