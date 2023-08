Será que já existiram marcianos? Uma teoria diz que a NASA encontrou vida em Marte e acidentalmente a matou

A vida em Marte é algo que tem sido discutido por séculos. Não é baseado apenas no desejo de querer que exista outra civilização no Sistema Solar, mas sim nas condições e formação do planeta vermelho que nos faz pensar que algo poderia ter percorrido suas extensas terras no passado.

A NASA está atualmente desenvolvendo vários projetos para encontrar provas que determinem se existiu vida no passado marciano. Na verdade, no final desta década, uma nave espacial viajará para trazer restos da superfície de Marte, que possam ser analisados na Terra.

Mas o que iremos falar hoje é de um fato inusitado desde seu próprio título. Há uma teoria, argumentada por um reconhecido astrobiólogo, que diz que a NASA já encontrou vida em Marte. Ele explica que isso aconteceu há 50 anos e que, para piorar, eles a “mataram” acidentalmente.

A teoria se baseia no trabalho das sondas Viking, lançadas pela NASA em 1975. De acordo com uma revisão da 24 Horas, um estudo realizado por Schulze-Makuch encontra que os dados dessas ferramentas da NASA demonstram a existência de microrganismos no solo de Marte.

No entanto, com o pouso da nave no solo marciano, esses microrganismos foram destruídos acidentalmente.

As sondas Viking consistiram em duas missões separadas, Viking 1 e Viking 2, lançadas em 1975. Cada missão era constituída de uma nave espacial composta por um módulo de pouso e um orbitador.

A missão tinha dois principais objetivos: o orbitador era responsável por fotografar e analisar a atmosfera, a superfície e as características geológicas de Marte a partir da órbita, enquanto o módulo de pouso foi projetado para realizar um pouso controlado na superfície marciana e realizar experimentos no local para buscar sinais de vida.

Ambos orbitadores conseguiram entrar em órbita ao redor de Marte e transmitiram informações valiosas sobre a atmosfera, a topografia e a composição da superfície do planeta vermelho. No entanto, o resultado dos experimentos de busca por vida realizados pelos módulos de pouso foi mais ambíguo.

Os resultados não forneceram provas definitivas da existência de vida em Marte nesse momento, o que levou a um intenso debate na comunidade científica sobre se os resultados eram interpretações de reações químicas não biológicas ou se podiam indicar a presença de microorganismos.