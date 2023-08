Sam Altman discorda: pesquisa mostra que nos EUA as pessoas querem que o avanço da IA seja mais lento

Em um surpreendente revés de eventos, uma recente pesquisa realizada pelo grupo de especialistas do AI Policy Institute revelou que 72% dos eleitores americanos são a favor de desacelerar o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), em marcado contraste com a opinião de líderes tecnológicos e executivos da indústria, como Sam Altman.

O CEO da OpenAI expressou publicamente a necessidade de manter o ritmo do avanço em IA para não ficar para trás em comparação com concorrentes internacionais, especialmente a China. No entanto, a pesquisa realizada pela empresa de análise de dados YouGov e que abrangeu 1001 cidadãos de diferentes idades, gêneros e afiliações políticas, destaca uma postura cautelosa por parte do público.

Como explica Vox, há uma grande diferença entre a opinião da elite tecnológica e a opinião pública. Enquanto Altman defende o impulso da IA para garantir a competitividade global, os resultados da pesquisa sugerem que a maioria dos americanos defende um enfoque mais cauteloso no desenvolvimento tecnológico.

Sam Altman Jefe de OpenAI

Jack Clark, diretor executivo da Anthropic, uma empresa de pesquisa e segurança em IA, destacou a discrepância entre essas perspectivas em seu boletim informativo. Ele destacou que "esses resultados são interessantes porque parecem mostrar uma divergência entre a opinião da elite e a opinião popular".

Preocupação com os impactos da Inteligência Artificial

Esta postura reflete o crescente preocupação com os possíveis impactos negativos da Inteligência Artificial na sociedade. À medida que as aplicações de IA se tornam mais onipresentes, surgem preocupações em relação à privacidade, segurança e tomada de decisões autônomas.

O chamado à moderação no desenvolvimento da IA por parte do público pode influenciar a formulação de políticas mais cautelosas no âmbito governamental.

Os resultados sublinham também a importância da regulamentação da IA. A sondagem revela que 82% dos votantes norte-americanos não confiam que as empresas de IA se autorregulem de forma eficaz. Isto coincide com a percepção generalizada de que as autorregulações tecnológicas podem não ser suficientes para abordar os desafios éticos e de segurança impostos pela IA.

Inteligencia artificial Getty (Yuichiro Chino/Getty Images)

Em resposta a esta desconfiança, o Instituto AI Now propôs um novo quadro de governança de IA chamado “Governança de IA de Confiança Zero”. Este enfoque chama os legisladores para desempenhar um papel ativo na regulamentação da IA e não depender exclusivamente das promessas de autorregulação das empresas de tecnologia.