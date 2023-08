Saiba quando a Estação Espacial Internacional vai passar sobre a sua cidade

A cada 92 minutos, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Completando ao todo 15,5 órbitas por dia, ela avalia as condições do nosso planeta, com seus astronautas realizando experimentos nela. O que você talvez não saiba é que pode vê-la da sua cidade.

O laboratório, com um comprimento de 109 metros e uma massa de quase 450 toneladas, se encontra a pouco mais de 400 quilômetros acima da superfície do nosso planeta.

À primeira vista, pode ser observado a partir de onde estivermos, desde que ele esteja orbitando sobre o nosso ponto. É o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno, depois da Lua e Vênus. A Estação Espacial Internacional é vista como um ponto de luz branco ou prateado que se move rapidamente através do céu.

Para ver a Estação Espacial Internacional, basta encontrar uma área com pouca poluição luminosa e olhar para o céu logo após o por do sol ou logo antes do amanhecer. O laboratório espacial aparecerá como um ponto de luz branca ou prateada que se move rapidamente pelo céu.

"A estação é visível porque reflete a luz do Sol, a mesma razão pela qual podemos ver a Lua", explica a NASA. "No entanto, ao contrário da Lua, não é brilhante o suficiente para ser vista durante o dia. Ela só pode ser vista quando amanhece ou anoitece na sua localização".

E então, mas como saber quando passa sobre a sua cidade?

Quando a Estação Espacial Internacional passa sobre a sua cidade?

A NASA tem um portal chamado Spot the Station , que fornece informações em tempo real sobre a órbita da Estação Espacial Internacional.

Assim, pode variar de uma oportunidade de observação por mês até várias por semana, desde que esteja escuro onde você estiver e a Estação Espacial passe acima do ponto onde você estiver, diz a agência aeroespacial americana.

Spot The Station No portal da NASA, você pode saber quando passa a Estação Espacial Internacional sobre sua cidade.

Basta apenas você colocar o nome da sua cidade ou localidade e aparecerão as oportunidades para ver o laboratório em órbita. A NASA fornece a data, a hora específica, o tempo de visibilidade, a localização em graus do seu aparecimento e também quando vai desaparecer.

Também dá a você a possibilidade de compartilhar as informações do evento tanto no Facebook quanto no antigo Twitter, hoje X.

É questão de minutos o tempo que a Estação Espacial Internacional passa sobre um ponto, de um a três minutos. Então, você precisa se preparar muito bem para isso e ficar atento.