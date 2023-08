NeuroSkin: as calças com IA que ajudam pessoas com paralisia a andar

Estas são as calças com Inteligência Artificial para pessoas com incapacidade para andar. Imagem: The NeuroSkin

A inteligência artificial não chegou apenas para representar versões hiper-realistas de personagens de anime, substituir as pessoas no trabalho ou se voltar contra os humanos. Esses mecanismos estão em uso há muito tempo no mundo da medicina e este último avanço, em que uma calça ajuda pessoas com paralisia a andar, é apenas mais um exemplo do que existe hoje.

A BBC relata que Julie Lloyd, uma mulher de 65 anos, foi a primeira beneficiada pelos ensaios clínicos deste mecanismo. Ela sofreu um derrame cerebral que a deixou sem poder usar as pernas, mas agora está aprendendo a andar de forma independente, graças às calças de alta tecnologia que funcionam com Inteligência Artificial.

Eles são chamados NeuroSkin e estimulam o músculo através de eletrodos controlados pela IA, e não por uma pessoa. “Minha perna se sentia quase como se estivesse sendo guiada”, disse Julie sobre o uso das calças. “Tive uma sensação de formigamento no início, mas depois de alguns minutos eu já estava andando”, acrescentou.

“De repente, minha perna se levantou do chão e me fez sentir segura ao andar, e essa é o avanço que, honestamente, não tive com toda a fisioterapia que fiz. Desde meu acidente vascular cerebral, nunca me senti tão eufórica como me sinto neste momento “, disse Floyd.

Não é a primeira vez que a eletroestimulação muscular é usada no cuidado de pacientes com acidente vascular cerebral. O auxílio da Inteligência Artificial deu a estes pacientes um salto de qualidade impressionante.

“A peça inteligente é como uma segunda pele, o que significa que ela tem sensores que podem sentir como o cérebro funciona e tem toda a informação sensorial para enviar para um sistema de Inteligência Artificial”, disse Rudi Gombauld, diretor executivo da empresa Kurage, que desenvolve esta peça.

Explicamos que a IA está integrada em um colete que se conecta aos eletrodos. E a cada passo ele coleta informações em tempo real, envia para o cérebro e este retorna para a perna afetada.

Não é um dispositivo para uso contínuo por uma pessoa. NeuroSkin é uma ajuda para que uma perna afetada se recupere e, posteriormente, a pessoa possa andar de forma independente.