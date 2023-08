Imagens ultravioleta de Marte mostram um insólito segredo do planeta vermelho e deixa cientistas perplexos

Tudo depende de como olhamos para isso. Esta frase é tão abrangente que se aplica até mesmo à forma como compreendemos os mistérios do universo. O Telescópio Espacial James Webb é uma prova disso, com suas ferramentas infravermelhas que nos permitem conhecer os elementos que existem nas galáxias distantes.

Mas não vamos tão longe nessa análise, falando astronomicamente. Ficaremos por enquanto no nosso próprio Sistema Solar, nas proximidades de um planeta vizinho, Marte. O planeta rochoso, sobre o qual se teoriza que pode ter abrigado vida no passado, tem um aspecto muito diferente nas imagens ultravioleta que deixam os cientistas surpresos.

Nessas imagens ultravioletas compartilhadas pela Astrof.3, é possível ver um planeta que não pode ser descrito como “vermelho”. Graças a essa ferramenta, as crateras de Marte e as áreas polares, onde as temperaturas caem consideravelmente e onde se propõe a existência de água, podem ser detalhadas com muita precisão.

Os especialistas da Astrof.3 explicam que as imagens são tomadas pela NASA através da missão Atmosfera de Marte e Evolução de Materiais Voláteis (MAVEN, pela sua sigla em inglês).

“A MAVEN capturou a primeira imagem em julho de 2022 durante o verão do hemisfério sul do planeta vermelho, que ocorre quando Marte se aproxima mais do Sol”, detalham eles na publicação da sua conta do Instagram que mostra duas fotos.

A segunda imagem é do hemisfério norte marciano e foi tirada em janeiro de 2023, depois que o planeta passou pelo ponto mais distante de sua órbita em relação ao Sol. MAVEN possui um instrumento especial que nos permite ver Marte em comprimentos de onda ultravioleta chamado Espectrógrafo de Imagens Ultravioletas (IUVS, pelo seu acrônimo em inglês), disseram eles.

Explicam que observar o planeta através desta modalidade “pode nos dar uma ideia da atmosfera de Marte e nos permite ver as características da sua superfície de forma extraordinária”.

As imagens são representadas com os diferentes níveis de brilho de três faixas de comprimento de onda ultravioleta representadas como vermelho, verde e azul. Neste esquema de cores, a ozonosfera aparece em roxo, enquanto as nuvens e a neblina aparecem brancas ou azuis. A superfície pode aparecer marrom ou verde, dependendo de como foi otimizada, concluíram.