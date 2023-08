Como Elon Musk seria se fosse um trabalhador com salário mínimo? A IA nos mostra uma pessoa completamente diferente

O dinheiro ajuda a manter você jovem. Pelo menos retarda o envelhecimento, quando falamos de aparência. As roupas que usamos, os tratamentos de pele e até os produtos de higiene pessoal mudam quando a conta bancária está cheia e a caixa de poupança intacta. Elon Musk, como nos mostra a inteligência artificial, é um exemplo disso.

O ilustrador brasileiro Hidreley Diao usa um mecanismo de aprendizado automático para imaginar como Elon Musk teria envelhecido sem sua fortuna. A maneira como ele teria envelhecido, aos 52 anos, seria muito diferente segundo a Inteligência Artificial.

Em primeiro lugar, a IA a que Hidreley recorre tira o cabelo de Elon. Ele nos mostra um estereótipo de pessoa que trabalha no mundo da tecnologia como um trabalhador com salário mínimo ou um empregado empresarial.

Elon Musk Hidreley Diao

A fortuna de Elon Musk

As cifras publicadas em julho de 2023 apontam Elon Musk como a pessoa com mais dinheiro do mundo. O CEO da X (antes Twitter), SpaceX, Neuralink, Starlink e Tesla Motors, entre outros, tem uma fortuna calculada em cerca de 237 bilhões de dólares. Assim é o top 10 das fortunas do mundo: