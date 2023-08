Cientistas estão perto de descobrir a quinta força do Universo, de que se trata?

Sempre se especulou que no Universo existe uma quinta força, mas agora estamos mais próximos de comprovar a teoria. Cientistas no Fermilab estão à frente das investigações.

Atualmente, existem quatro forças fundamentais no Universo. Três delas são a força eletromagnética e as forças nucleares forte e fraca: elas são explicadas no modelo padrão da física de partículas.

A quarta força é gravidade ou matéria escura, essa substância que se acredita constituir 27% do Universo, de acordo com o The Guardian.

E e a quinta força? De acordo com os pesquisadores, eles estão perto de determinar como ela é constituída.

Brendan Casey, cientista principal do Fermilab, afirmou à BBC: “Estamos realmente explorando um novo território. Estamos determinando as medidas com uma precisão melhor do que nunca antes”.

Os pesquisadores consideram que dentro de dois anos será possível confirmar definitivamente isso, ou descartar a ideia.

Os experimentos foram realizados nas instalações do acelerador de partículas do Fermilab, trabalhando com partículas subatômicas chamadas mésons, semelhantes aos elétrons, mas 200 vezes mais pesadas.

Os detalhes sobre a possível quinta força do Universo

Na Europa, eles estão trabalhando com o mesmo esquema do Fermilab e estão fornecendo mais detalhes sobre esta possível quinta força.

Estamos falando de uma quinta força, porque não necessariamente podemos explicar o comportamento (nestes experimentos) com as quatro que conhecemos, explica o Dr. Mitesh Patel, do Imperial College of London, que trabalha com o mesmo ponto desde o Grande Colisor de Hadrons da Europa.

Fermilab Laboratorio de Física nos arredores de Chicago

De acordo com Patel, mésons giram em torno do eixo do campo magnético. No entanto, enquanto os mésons se movem, eles também têm oscilações: embora o modelo padrão possa prever a frequência, os resultados experimentais no Fermilab e no Grande Colisor apontam para outra coisa.

“Se as medições não estiverem alinhadas com a previsão”, diz o professor Jon Butterworth, do University College London, “isso poderia ser um sinal de que alguma partícula desconhecida está aparecendo nos loops, que poderia, por exemplo, ser o portador de uma quinta força.”