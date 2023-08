Bill Gates e as quatro disciplinas essenciais para ter sucesso em qualquer emprego

Bill Gates ergueu-se como um dos homens mais ricos do mundo graças ao seu interesse na tecnologia. Investimento após investimento, não só ficou nos lugares mais altos da lista Forbes, mas também se fortaleceu como um grande filantropo.

Seus conselhos são seguidos por milhões ao longo do tempo e sempre deixam novas lições.

A mensagem que trazemos hoje aponta para a importância de quatro disciplinas fundamentais, de acordo com Bill Gates, para ter sucesso em qualquer emprego.

De acordo com Bill Gates, tudo se resume em tirar proveito da educação STEM. O termo é o acrónimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (Science, Technology, Engineering and Mathematics, em inglês).

"As habilidades STEM serão ainda mais importantes no futuro, à medida que o mundo se tornar mais complexo e tecnológico", enfatiza o fundador da Microsoft.

"Não podemos manter uma economia inovadora a menos que tenhamos pessoas bem qualificadas em ciência, engenharia e matemática", resume.

A Fundação Bill & Melinda Gates tem vários programas para impulsionar a educação STEM em escolas secundárias nos Estados Unidos.

As disciplinas STEM e como elas mudarão o futuro do mundo, de acordo com Bill Gates

No seu blog pessoal Gates Notes, o inovador destaca qual é a principal contribuição das pessoas com experiência em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Bill Gates Multimilionário e filantropo estadounidense

"As pessoas com experiência em STEM têm muito a oferecer ao mundo da saúde e desenvolvimento globais", afirma Bill Gates. "Essa é uma das razões pelas quais escrevo sobre inovação com tanta frequência aqui no blog: quero incentivar os desenvolvedores de software, inventores e cientistas a considerarem como podem usar suas habilidades para combater a desigualdade".

É profundamente gratificante. Tem a oportunidade de aprender com pessoas super habilidosas (trabalhadores da saúde, agricultores, líderes políticos) e trabalhar com eles em ferramentas que os empoderarão.

A longo prazo, habilidades STEM não beneficiam apenas o emprego, mas também o melhoramento das condições da humanidade. Por isso, para Bill Gates, é a chave para o futuro.