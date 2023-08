As 3 palavras mágicas que Steve Jobs disse a um diretor da Pixar para ter sucesso na animação: servem para qualquer área

Reconhecido por ser a mente brilhante por trás dos dispositivos mais avançados da Apple, Steve Jobs deixou um legado no mundo da tecnologia. No entanto, com sua ideologia, demonstrou que não é necessário ser um especialista em engenharia ou em informática para ter sucesso no mundo dos negócios. Um conselho que ele deu a um diretor da Pixar foi crucial para o sucesso da empresa na animação.

Em 1986, Steve Jobs adquiriu uma divisão de computação gráfica da Lucasfilm e a transformou em uma empresa independente, que mais tarde se tornaria conhecida como Pixar.

Nesse momento, a tecnologia de gráficos por computador estava em suas primeiras etapas e a Pixar se focou na criação de software e hardware relacionados à animação por computador. No entanto, apesar de desenvolver tecnologia inovadora, a Pixar estava lutando financeiramente.

A empresa custou para se levantar e foi um conselho de Steve Jobs que ajudou a empresa a recuperar o curso das coisas.

O diretor de arte e animador, John Lasseter, conta que em uma conversa com Jobs, ele lhe deu o melhor conselho de sua vida: “Make it great” (Faça grande, Faça o melhor), de acordo com a Applesfera.

John Lasseter Foto: Getty Images

A frase ainda ecoa em sua mente sempre que ele tenta enfrentar um novo projeto. Colocar todo o esforço e fazer o melhor possível em cada tarefa certamente nos levará ao sucesso.

John Lasseter foi um dos membros-chave no sucesso da Pixar Animation Studios e desempenhou um papel fundamental na criação de algumas das mais bem-sucedidas e amadas animações de todos os tempos.

Steve Jobs o contratou em 1984 para trabalhar na divisão de gráficos por computador da Lucasfilm, que mais tarde se tornou a Pixar. Lasseter é conhecido por sua paixão pela animação e seu foco na narrativa de histórias emocionantes e divertidas.

Lasseter foi o diretor criativo de Toy Story, o primeiro filme completamente gerado por computador, e também dirigiu Toy Story 2 e Cars.

Além disso, desempenhou um papel importante na produção e direção de muitos outros sucessos da Pixar, incluindo Vida de Inseto, Monstros S/A, Procurando Nemo e Os Incríveis.