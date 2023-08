NASA: A inédita foto que Neil Armstrong tirou para Buzz Aldrin na superfície da Lua

Enquanto a NASA organiza o retorno das missões tripuladas à Lua, começam a surgir imagens do icônico primeiro voo para nosso satélite natural. Em julho de 1969 os três astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram os líderes da missão Apolo 11.

Todos conhecem as populares imagens dos astronautas, pelo menos dois deles, pois Collins ficou dentro da nave, posando na superfície da Lua com a bandeira dos Estados Unidos.

Os gênios de Astro3.f postam em sua conta do Instagram - especializada em assuntos espaciais - uma imagem tirada pelo próprio Neil Armstrong de Buzz Aldrin segurando uma bandeira no solo lunar para coletar amostras científicas que foram posteriormente analisadas na Terra.

O site mencionado destaca que a foto tem 54 anos. Foi tirada em 20 de julho de 1969.

Na imagem da superfície da Lua aparece o módulo lunar da missão, o Eagle, e o piloto do módulo lunar Buzz Aldrin. Aldrin está desdobrando uma folha longa também conhecida como Experimento de Composição do Vento Solar. Exposta à luz do Sol, a folha captura as partículas que fluem para fora no vento solar, capturando uma amostra do próprio Sol, disseram os especialistas.

A NASA está se preparando para uma nova viagem à Lua. Em 2024, eles farão a viagem até a órbita e, posteriormente, prevista para 2025, haverá um contato humano-satélite, sob a missão Artemis, na qual também participa a ESA (Agência Espacial Europeia).