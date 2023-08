A NASA publicou um vídeo inusitado de um astronauta lavando o “cabelo” no espaço

A Estação Espacial Internacional da NASA (ISS, em inglês) sempre tem cerca de seis astronautas realizando experimentos científicos. São pessoas que possuem as mesmas necessidades que os humanos que ficam na superfície da Terra, mas com a peculiaridade de que estão sob as condições do espaço.

Devido à microgravidade, eles têm que comer, ir ao banheiro, se cuidar e realizar qualquer atividade cotidiana de maneira diferente. Anteriormente, explicamos como cada uma dessas ações é feita. Mas, realmente, não previmos esse vídeo que a NASA publicou.

Descrito em palavras, é algo muito simples e tem lógica. É sobre um astronauta mostrando como esses cientistas se lavam os cabelos na microgravidade.

Sabemos que lavar o cabelo no espaço apresenta desafios únicos devido à microgravidade e à falta de gravidade que normalmente ajudaria a água e o cabelo a cair para baixo.

Para contrariar esta eventualidade, a NASA tem vários métodos. Está o shampoo seco, a aspiradora de ar; toalhetes úmidos ou água com shampoo líquido.

Até aqui tudo maravilhoso, o insólito do caso aparece quando a agência espacial norte-americana publica um vídeo de um astronauta sem nenhum cabelo. Isso gera suspeitas entre os entusiastas do espaço, já que, embora certamente o couro cabeludo precise ser limpo com shampoo, a ideia é ver como os aditivos afetam os fios de cabelo.