Veja o trabalho que paga até 250 dólares por hora e que a Inteligência Artificial não pode substituir

Muito se tem falado de que a Inteligência Artificial “roubará” qualquer trabalho dos seres humanos. Daí surgem todos os tipos de preocupações, totalmente válidas. Mas, e se falarmos de um trabalho que parece difícil de ser substituído e que paga até 250 dólares por hora, você acreditaria?

Uma pesquisa do portal Freelancer explica que a escrita criativa é a habilidade mais procurada pelos empregadores em sua plataforma. O site, de acordo com a CNBC, analisou quase 300 mil anúncios de emprego no site entre abril e junho de 2023.

Até mesmo, há propostas de até 250 dólares por hora como escritor independente, de acordo com o portal especializado.

Matt Barrie, diretor da página, afirma que "A Inteligência Artificial ainda não pode substituir a criatividade. Vimos uma tendência semelhante no primeiro trimestre do ano, já que os trabalhos de design criativo floresciam mesmo com o interesse na IA gerativa triplicando".

Um trabalho para humanos ao lado da Inteligência Artificial

Isto é uma luz de esperança para os seres humanos, cujo interesse deve estar em melhorar cada dia mais, tendo melhores ferramentas para o desempenho de suas tarefas.

O trabalho na escrita criativa é freelancer e não precisa de um título universitário: no entanto, a pessoa deve estar totalmente qualificada para se posicionar entre os melhores candidatos.

Trabalho como freelancer Foto: referencial.

Até mesmo, este tipo de trabalho pode ser combinado com Inteligência Artificial, em alguns aspectos. De acordo com Yoav Hornung, pertencente ao portal Fiverr, na plataforma ainda “há demanda por serviços gerais de escrita (...) mas também mais interesse em contratar trabalhadores independentes para serviços de escrita relacionados à IA, como edição de conteúdo de IA”.

"Esses trabalhos registraram um aumento de 80% no último trimestre, em comparação com o primeiro trimestre de 2023", enfatizou Hornung.

Então, em vez de se preocupar com a Inteligência Artificial, é importante fazer isso para melhorar a si mesmo, dia a dia. Leia mais, escreva mais, para que os editores não tenham dúvidas na hora de contratá-lo.