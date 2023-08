Terrível animação mostra o que aconteceu aos corpos das pessoas que morreram na tragédia do OceanGate

Há dois meses o submarino Titan, operado pela empresa OceanGate, desaparecia enquanto descia para o local do naufrágio do icônico navio Titanic. A embarcação aquática estava tripulada por cinco pessoas que infelizmente perderam suas vidas neste trágico acidente.

Dois meses depois da tragédia, o site Somos Cosmos posta um vídeo animado que recria o que aconteceu com o submarino e os corpos dos tripulantes, nas extensas profundezas do mar em que eles estavam.

O submarino estiva na água por aproximadamente 75 minutos quando desapareceu. A Guarda Costeira dos Estados Unidos lançou uma busca e resgate, mas não conseguiram encontrá-lo. Os restos do submarino foram finalmente localizados em 22 de junho, a cerca de 1.200 metros (3.900 pés) de profundidade.

Os corpos dos cinco tripulantes Stockton Rush, o diretor executivo da OceanGate; Chris Jewell, o engenheiro-chefe da OceanGate; Cameron Rucker, um especialista em tecnologia da OceanGate; e dois turistas, Suleman Dawood e Victor Vescovo nunca foram encontrados.

A causa da tragédia ainda está sendo investigada, mas acredita-se que o submarino pode ter implodido devido à pressão da água.

O Titan era um submarino de casco rígido com 7 metros de comprimento e 2,4 metros de largura. Estava construído com materiais de alta resistência, mas não estava projetado para suportar as altas pressões da água em grandes profundidades.

O que acontece com o corpo humano nas profundezas? À medida que a pressão aumenta, os nervos e os vasos sanguíneos são comprimidos. Isso pode causar dor, entorpecimento e dificuldade para respirar. Os gases dissolvidos no corpo formam bolhas. Isso pode causar dor, inchaço e outros problemas.

Tudo isso é demonstrado neste vídeo que representa o que aconteceu naquele 18 de junho de 2023.