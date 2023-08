Telescópio James Webb captou a imagem de duas “estrelas bebê caóticas” em formação

As estrelas preenchem o vasto cosmos e, em seu ciclo de vida, passam por várias etapas, desde as explosões de supernovas até as menos conhecidas kilonovas. Agora, uma emocionante descoberta do Telescópio Espacial James Webb mostra estrelas em sua infância precoce.

A NASA apresentou uma nova imagem captada pelo Webb que mostra uma dupla de estrelas denominada Herbig-Haro 46/47. Estas duas jovens estrelas estão situadas na constelação Vela, a uma distância de 1.470 anos-luz da Terra.

Como explica Urban Tecno, se nós observarmos com atenção a imagem, a dupla estelar pode ser distinguida na área branca e laranja da cena, representando o disco de gás e poeira que alimenta o seu crescimento.

Os extremos desta região cósmica espetacular, que brilham com um tom laranja intenso, correspondem ao material expelido pelas estrelas. Estes astros absorvem e expelem ininterruptamente gás e poeira no processo de sua formação.

Herbig-Haro 46/47.

A chave das cores

Uma inspeção mais detalhada revela fios azuis que se originam da dupla de estrelas em torno do aglomerado de formação estelar. Esta emissão mais recente é uma prova das ejeções estelares, enquanto que no extremo direito da imagem, essas ejeções se manifestam em padrões ondulados. Estes jatos de energia desempenham um papel crucial na fase inicial da formação estelar, pois regulam a quantidade de massa que a estrela acumula.

Por fim, destaca-se a nuvem azul que abraça esta região cósmica. Esta formação é conhecida como o Globo de Bok, que normalmente não seria perceptível no espectro de luz mais comum devido à sua escuridão. No entanto, este conjunto de gás e poeira é a fonte que alimenta o Herbig-Haro 46/47.

Curiosamente, para aqueles que acreditavam que a seção esquerda, maior e mais brilhante, era a mais próxima da Terra, foi revelado que é exatamente o contrário. A porção direita, apesar de seu menor brilho e tamanho, é a mais próxima de nós.