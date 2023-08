Sam Altman: as 3 profecias apocalípticas do pai do ChatGPT

Sam Altman é o criador do ChatGPT, a primeira Inteligência Artificial com a qual você pode estabelecer uma comunicação, sem diferenciar se está falando com uma máquina ou uma pessoa.

O introvertido milionário está à frente da empresa que desenvolveu este produto, Open AI, que o colocou à disposição de qualquer usuário no mundo. É um passo gigantesco no mundo da tecnologia, o que fez especialistas e usuários comuns se perguntarem se isso poderia ser perigoso.

Em repetidas ocasiões, o próprio Sam Altman e outros especialistas em tecnologia digital, como Bill Gates, respondem que não há motivo para preocupação. A Inteligência Artificial chegou para se tornar uma ferramenta para os seres humanos, é o que eles repetem quase diariamente.

No entanto, basta examinar seus discursos para perceber que há mensagens camufladas que dizem que uma revolução das máquinas é possível.

Vamos lá, pois o próprio Sam Altman disse no Congresso dos Estados Unidos: "Meu maior medo é que esta tecnologia dê errado. E se der errado, pode dar muito errado". Então, vamos contar suas três profecias apocalípticas relacionadas à Inteligência Artificial que ele mesmo desenvolveu.

Sam Altman O criador da Inteligência Artificial ChatGPT, com sua mochila azul

Tres profecias de Sam Altman

Sam Altman está preparado para o caso de a IA sair do controle e se voltar contra nós, assim como Ultron fez no segundo filme dos Vingadores.

Ele tem uma mochila azul que carrega por toda parte, na qual carrega um MacBook Pro da Apple para desativar completamente a IA. É como o Dr. Gero de Dragon Ball Z com o botão para desativar os androides Número 17 e Número 18.

Além disso, ele tem um bunker, onde estaria abastecido para a vida com o necessário para viver e, talvez, tentar que os humanos retomem o poder do mundo. Esta é a primeira profecia apocalíptica de Sam Altman.

As outras duas? Não têm nada a ver com Inteligência Artificial. Sam Altman diz que um assunto de debate entre seus amigos é se o mundo acabará, descartando a possibilidade de uma revolução da IA, por biologia sintética ou escassez de energia/guerra.