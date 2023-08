James Webb e as maravilhosas novas imagens da Nebulosa do Anel

O Telescópio Espacial James Webb chegou para nos dar uma visão muito mais detalhada das profundezas do cosmos. Já vimos como ele captou eventos estelares anteriormente capturados pelo Telescópio Espacial Hubble e a diferença de qualidade na imagem é brutal.

A Nebulosa do Anel é uma delas. É surpreendente, não só como temos acesso a uma nitidez diferente, mas também os elementos químicos capturados pelos instrumentos do James Webb, que permitem que os cientistas tenham uma melhor compreensão dos mistérios do universo.

Esta nebulosa, reconhecida por sua beleza, está localizada aproximadamente a cerca de 2.600 anos-luz de distância. Sua estrutura encantadora foi inicialmente confundida com um planeta, na década de 1770.

No entanto, com o avanço da tecnologia e o conhecimento astronômico, descobriu-se que não era um planeta solitário, mas sim uma maravilhosa dança de poeira e gás na constelação de Lyra.

As análises realizadas com dados de ambos os observatórios espaciais especificam que a nebulosa conta com vários anéis nos quais há uma enorme quantidade de elementos químicos importantes para a formação de estrelas e planetas.

Esta incrível imagem foi capturada pelo instrumento NIRCam do Telescópio Espacial James Webb, no âmbito de observações realizadas por astrônomos do Reino Unido e França. Ao sintonizar o infravermelho, os cientistas foram capazes de perceber o gás quente que configura a nebulosa, bem como a estrela que reside no seu centro e que é responsável por sua criação.

Nebulosa do Anel

O especialista em astronomia do Universo Recôndito, que sempre faz análises do universo em sua conta do X (ou Twitter), compara como foi captada a Nebulosa do Anel com dois instrumentos diferentes do mesmo James Webb.

“Esta comparação lado a lado mostra a Nebulosa do Anel Sul em luz infravermelha próxima, à esquerda, e em luz infravermelha média, à direita, do Telescópio Webb. As imagens parecem muito diferentes porque NIRCam e MIRI coletam diferentes comprimentos de onda de luz”, explicou, de acordo com o Meteored.