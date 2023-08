Gemini, a arma secreta do Google para competir com o GPT-4 na corrida da Inteligência Artificial

O incessante avanço da Inteligência Artificial (IA) tem levado as principais empresas de tecnologia a uma corrida constante para desenvolver as soluções mais avançadas. Neste contexto, Google apresentou sua arma secreta: o projeto Gemini, um marco em seu compromisso com a inovação que promete competir diretamente com o influente GPT-4 da OpenAI.

De acordo com o site Xataka, a abordagem do Google para o Gemini é decisiva e rápida. Prevê-se que este projeto seja lançado no próximo setembro, marcando assim uma disputa direta contra rivais como o GPT-4, que revolucionaram o campo da Inteligência Artificial.

As particularidades do Gemini são fascinantes. A Inteligência Artificial incorporada a este projeto combina duas habilidades essenciais: a geração de texto, uma característica que lembra plataformas como ChatGPT e Bard, e a capacidade de criar imagens a partir de descrições.

Este híbrido permitiria a Google apresentar ao mundo um produto de Inteligência Artificial conversacional de última geração, capaz não só de analisar gráficos, mas também de criá-los, mesmo exercendo controle sobre software por meio de comandos em linguagem natural.

Nova experiência de busca no Google com IA gerativa GOOGLE

O Gemini melhorará todos os serviços do Google

A gênese de Gemini remonta ao início deste ano, quando o Google tomou a decisão de fundir dois times altamente especializados na área de Inteligência Artificial. Esta amalgama estratégica tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem, tal como se materializa na forma do Gemini.

Os funcionários do Google expressaram a intenção da empresa de aplicar as capacidades do Gemini para melhorar seus serviços. Espera-se que essas inovações tenham um impacto em vários campos, desde a análise de tabelas e a criação de gráficos através de descrições, até o controle de aplicações por meio de comandos de texto e voz.

Google Bard, juntamente com outros produtos voltados para o setor empresarial, serão beneficiados por esses recursos. A empresa também busca fortalecer o Google Cloud, oferecendo aos desenvolvedores acesso aos poderosos modelos de linguagem. Esta iniciativa tem semelhanças com a estratégia implementada pela Microsoft através do serviço Azure, que fornece ferramentas de Inteligência Artificial para os criadores de software.

O cronograma do Google é apertado, e a empresa considera que o momento ideal para lançar o Gemini é neste próximo mês, dada a urgência do mercado em constante movimento e os avanços na Inteligência Artificial que ocorrem de forma constante. No recente evento Google I/O 2023, realizado no mês passado, foi anunciado que o Gemini está em fase de treinamento e que será lançado em vários tamanhos e capacidades assim que estiver completamente pronto.