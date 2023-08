Este é o melhor jogo de videogame da história, segundo a Inteligência Artificial

A maior forma de entretenimento das últimas décadas é o videogame. Desde a sua aparição em consoles a partir do final dos anos 70, ganhou cada vez mais espaço nos lares. Mas, qual é o melhor videogame da história?

Consultamos a Inteligência Artificial ChatGPT, da OpenAI, e a resposta que obtivemos foi significativa.

Primeiro, devemos ter em conta o seguinte: é uma opinião e nada mais. Bem argumentada, certamente, mas cabe a cada um decidir qual é o seu jogo favorito, aquele que o marcou mais.

Qual foi a resposta da Inteligência Artificial ChatGPT? Que o melhor jogo de videogame da história é The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Por que a Inteligência Artificial considera que The Legend of Zelda: Ocarina of Time é o melhor jogo de todos os tempos?

Lembre-se de que este título foi lançado pela Nintendo para o console Nintendo 64 em 1998, e foi um marco que dividiu a popularidade da franquia.

De acordo com o ChatGPT, o jogo de vídeo "introduziu um vasto mundo em 3D, onde os jogadores podiam explorar e interagir livremente com o seu ambiente, o que incluía resolver enigmas, participar em combates e empreender várias missões".

"Seu impacto é visível na indústria dos jogos em geral, pois demonstrou o potencial dos gráficos 3D e da exploração do mundo aberto para criar experiências de jogo imersivas, disse a IA."

O quinto videogame da franquia The Legend of Zelda, dirigido por Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi, Shigeru Miyamoto, Toru Osawa e Yoichi Yamada, tornou-se um dos maiores sucessos de todos os tempos.

Os 5 melhores jogos da história

ChatGPT também divulgou seu top 5 de títulos de história. Deixamos-lhe isso abaixo:

A Lenda de Zelda: Ocarina do Tempo (1998)

Super Mario Bros. (1985)

Tetris (1984)

Os Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

O Último de Nós (2013)

