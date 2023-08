Com 20 braços: este ser assombra os cientistas após ser descoberto na Antártida

Lamentamos informar que o polvo foi superado como o animal marinho com mais extremidades. Já havia sido encontrado alguns com mais patas, mas não conseguiam superar a popularidade do mal-humorado e querido das profundezas do oceano.

Mas uma descoberta recente, nas proximidades ou arredores da Antártida, apareceu graças ao degelo da região. Tem até 20 extremidades e os cientistas estão surpreendidos com o achado.

Parece que saiu de um filme de ficção científica em que vamos ser dominados por brutais criaturas do mar. Mas na verdade é uma espécie nova, da qual se antecipa que se trata de um invertebrado.

A coisa mais estranha do caso é que o animal pertence a uma família de espécies relativamente novas chamadas Promachocrinus.

Uma equipe da Instituição Scripps de Oceanografia, sediada na Universidade da Califórnia, San Diego, fez a descoberta em 2007 e depois de tantos anos de pesquisa surge uma nova versão desta raça, para assim dizer.

O site Vandal relata, com base no relatório da organização científica mencionada, que elas são muito semelhantes a estrelas do mar, pepinos do mar e outros equinodermos.

A única descoberta era Promachocrinus kerguelensis. Com novas análises de DNA e visualizações, notaram que há até sete espécies de Promachocrinus; a mais estranha até agora é esta de 20 braços.

Promachocrinus kerguelensis

No site mencionado, eles publicam que possuem uma espécie com forma de morango, a qual devem adicionar 20 extremidades, que são do mesmo corpo, mas alongadas. A pigmentação da pele faz com que elas adquiram um tom que varia do púrpura ao vermelho.

Atravessam os mares da Antártida entre 65 e 1170 metros de profundidade. O frio é a estação favorita do ano, embora ela talvez não esteja muito satisfeita com o derretimento. Ainda não se sabe se é venenosa ou se possui algum mecanismo de ataque. Estão sendo ainda investigadas a fundo.