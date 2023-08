Virgin Galactic inicia o turismo espacial: o que podemos fazer no espaço?

Se você estiver pensando em comprar um pacote turístico oferecido pela Virgin Galactic, é o primeiro sinal de que você é uma pessoa rica. Ir ao espaço não é barato, mas é possível para qualquer pessoa que reúna o custo exigido pela empresa de Richard Branson.

As férias no espaço não são convencionais enquanto estiver em órbita. Não espere um lanche. Também não terá um open bar ou um quarto exclusivo no espaço, onde terá privacidade com seu parceiro. A viagem é curta, mas maravilhosa, pois terá acesso a um paisagem única.

Devido ao fato que não há um open bar com bebidas alcoólicas ou uma piscina para relaxar, você também não terá uma “Piña Colada Galáctica”. E apesar de parecer que não estamos vendendo bem a experiência, a realidade é que abrimos o guarda-chuva da realidade do que significa ir ao espaço como turista.

Virgin Galactic, o primeiro voo comercial

O processo de viagem da Virgin Galactic é curto, mas espetacular. A empresa oferece um tipo de pacote turístico para que os passageiros vivam a experiência da sua vida.

Dura aproximadamente duas horas e é dividido em três partes:

O lançamento : O avião espacial decola do solo e sobe a uma altitude de 45.000 pés (13.700 metros).

: O avião espacial decola do solo e sobe a uma altitude de 45.000 pés (13.700 metros). A ejeção : o avião espacial é ejetado da nave-mãe e acende seus motores foguete.

: o avião espacial é ejetado da nave-mãe e acende seus motores foguete. A ascensão : O avião espacial sobe a uma altitude de mais de 50 milhas (80 quilômetros), onde os passageiros podem experimentar a ausência de gravidade.

: O avião espacial sobe a uma altitude de mais de 50 milhas (80 quilômetros), onde os passageiros podem experimentar a ausência de gravidade. A descida: O avião espacial desce para uma altitude mais baixa e desliza de volta para a Terra.

Na superfície, aqueles que adquirirem o serviço, sim, poderão fazer algumas das atividades que mencionamos que não se poderiam fazer no espaço, já que o pacote turístico inclui treinamento, alojamento e transporte para o aeroporto de Spaceport America, no Novo México. Preço? Barato, simplesmente 450.000 dólares por pessoa.

A experiência é diferente de qualquer outra que você já tenha vivido no passado, a menos que você seja um astronauta, pois a partir da órbita, você poderá observar a Terra do espaço, experimentar a ausência de gravidade e flutuar no ar.

Após a Virgin Galactic levar um grupo de cientistas italianos ao espaço no final de junho, no dia 10 de agosto levou os três primeiros turistas à órbita da Terra.