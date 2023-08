Viajar ao Sol é possível, mas certamente morreríamos na tentativa: onde é o mais perto que poderíamos chegar?

Viajar ao Sol através de uma missão tripulada é algo que nenhuma agência espacial está considerando. Existem sondas que vão sozinhas para regiões próximas à estrela massiva do nosso Sistema Planetário, para analisar sua composição. Mas se aproximar a uma pessoa é impossível.

No entanto, gera curiosidade entre aqueles que não conhecem profundamente os tópicos astronômicos, saber o que é o mais próximo que poderíamos chegar ao Sol. Então, vamos fazer um balanço de como seria uma viagem para o que alguma vez se pensou que era o centro do universo.

Tempestade solar Foto: Via Nasa.gov

As condições extremas e a intensa radiação nas proximidades do Sol tornam a viagem impossível.

Primeiros quilômetros a partir da Terra: no início da viagem, a nave espacial decolaria da Terra usando foguetes poderosos. À medida que a nave se afastasse do nosso planeta, passaria através da atmosfera, enfrentando a resistência e o calor gerados pela fricção com o ar. Uma vez fora da atmosfera, a nave entrará em órbita terrestre e acenderá seus motores para impulsionar-se na direção do Sol.

Meio do Caminho: Conforme a nave se afasta da Terra, ocorre um fenômeno muito interessante: deixaríamos de depender da gravidade do nosso planeta e seria a do Sol a mais dominante, o que aceleraria a velocidade da nave espacial.

Em algum momento, a nave alcançaria seu ponto mais próximo ao Sol, conhecido como periélio. À medida que se aproximava do periélio, a radiação solar aumentaria significativamente. A tripulação teria que estar protegida com escudos e materiais resistentes ao calor e à radiação para sobreviver durante esta etapa crítica.

Radiação Mortal: Logo após vem o fim, a região em que a radiação próxima ao Sol é extremamente intensa e perigosa para qualquer forma de vida como a conhecemos. A radiação solar inclui partículas altamente energéticas que podem penetrar nos tecidos humanos e causar dano celular. Além disso, a intensa radiação ultravioleta e os ventos solares, compostos por partículas carregadas, seriam fatais para qualquer nave ou ser humano não protegido.

Quanto à distância exata em que a radiação seria fatal, isso variaria de acordo com a tecnologia de proteção usada e a resistência da nave espacial. No entanto, geralmente considera-se que qualquer aproximação significativa ao Sol, além da órbita de Mercúrio, seria inviável devido à radiação e às altas temperaturas.