Sam Altman e Open AI querem que o ChatGPT governe a Internet: ela decidirá se deve censurar suas publicações

A OpenAI, empresa de Sam Altman, anunciou que a Inteligência Artificial ChatGPT servirá para a moderação de conteúdo: para eles, até mesmo “será melhor do que os seres humanos”.

Um comunicado da empresa, assinado por Lilian Weng, Vik Goel e Andrea Vallone, explica que a versão GPT-4 do ChatGPT trabalhará com um sistema de moderação de conteúdo para interpretar regras e nuances nas políticas.

"Acreditamos que isso oferece uma visão mais positiva do futuro das plataformas digitais, onde a IA pode ajudar a moderar o tráfego online de acordo com a política específica da plataforma e aliviar a carga mental de uma grande quantidade de moderadores humanos", afirma a OpenAI.

Qualquer pessoa com acesso à API do OpenAI pode implementar essa abordagem para criar seu próprio sistema de moderação assistido por Inteligência Artificial, diz a empresa.

A moderação de conteúdo nas redes e a contribuição da Open AI e do ChatGPT

Nos últimos anos, a falta de moderação de conteúdo em redes sociais como Facebook, Twitter ou Instagram foi criticada, permitindo ofensas ou o uso de materiais inadequados ou tóxicos.

Embora o sistema tenha melhorado, entramos em um novo nível: o esgotamento dos moderadores humanos ou o extremismo da tecnologia ao tomar decisões.

ChatGPT, ou mais especificamente o GPT-4, busca trabalhar de forma mais direta e automática, mas com a sensibilidade na tomada de decisões que um ser humano possa ter.

“Ao contrário da IA constitucional”, indica OpenAI em seu comunicado, “que é baseada principalmente no próprio julgamento internalizado do modelo do que é seguro e do que não é, nossa abordagem torna a interação da política de conteúdo específico da plataforma muito mais rápida e menos trabalhosa.”

“Encorajamos os profissionais de Confiança e Segurança a testarem este processo para moderação de conteúdo, pois qualquer pessoa com acesso à API do OpenAI pode implementar os mesmos experimentos hoje”, destaca a empresa de Sam Altman.