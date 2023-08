Sam Altman, Bill Gates e Elon Musk: o que eles pensam sobre Inteligência Artificial descontrolada

O aumento da Inteligência Artificial tem o mundo em suspense, na expectativa. Quanto mais se usa, mais opositores aparecem: por diversos motivos, há um medo de descontrole. E personagens da tecnologia como Sam Altman, Bill Gates e Elon Musk já manifestaram sua posição sobre ela.

Enquanto Altman e Gates mostram-se favoráveis, embora reconhecendo os riscos, no caso de Elon Musk sempre houve preocupação.

Isso não impede que o sul-africano esteja impulsionando sua própria Inteligência Artificial, através da empresa xAI. Mas ele fará isso sob seus próprios parâmetros, que ele garante que são mais responsáveis do que os da OpenAI, a empresa de Altman que apoia Bill Gates.

O que essas figuras pensam sobre uma Inteligência Artificial descontrolada? Vamos ver as posições de Sam Altman, Bill Gates e Elon Musk.

Elon Musk frente à Inteligência Artificial

Elon Musk é um opositor à tecnologia desde cedo. Já em 2014, o sul-africano apontava: "Acho que precisamos ter muito cuidado com a Inteligência Artificial. Com Inteligência Artificial, estamos invocando o demônio".

Nos últimos anos, preocupa-se não só com o poder que a tecnologia tem, mas também com a perda da capacidade de resposta da humanidade.

Elon Musk Dono do Twitter, agora X

Existe o risco de que a IA avançada elimine ou limite o crescimento da humanidade. É uma espada de dois gumes (...). Se você tiver um gênio que pode lhe dar tudo ou que também pode fazer qualquer coisa, isso necessariamente apresenta um perigo”, observa Musk.

“Não acredito que a IA tente destruir toda a humanidade, mas pode nos colocar sob controles estritos,” reforça.

Sam Altman pede controles governamentais

Sam Altman, fundador da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, afirma que os governos devem estabelecer controles sobre as empresas.

Sam Altman Chefe da OpenAI

“Meus piores medos são que nós... a indústria da tecnologia, causemos danos significativos ao mundo. Acredito que isso pode acontecer de muitas maneiras diferentes”, disse em uma apresentação recente ao Senado dos Estados Unidos.

“Acredito que, se esta tecnologia sair do controle, pode ser muito ruim, e queremos falar a respeito disso”, enfatizou Sam Altman. “Queremos trabalhar com o governo para evitar que isso aconteça. Mas tentamos ser muito claros sobre qual é o caso negativo e o trabalho que temos que fazer para evitá-lo.”

"Uma vez que vamos enfrentar eleições no próximo ano e esses modelos estão melhorando, acredito que esta é uma área importante de preocupação", disse ele. "Acho que existem muitas políticas que as empresas podem adotar voluntariamente."

Bill Gates reconhece os riscos da Inteligência Artificial

Bill Gates é outro entusiasta da Inteligência Artificial, mas não deixa de compreender aqueles que sentem medo dela. Ele abordou os riscos em um artigo em seu blog Gates Notes.

“A Inteligência Artificial está mudando tão rapidamente que não está claro exatamente o que acontecerá a seguir”, declarou o fundador da Microsoft. "Enfrentamos grandes questões levantadas pela forma como a tecnologia atual funciona, as formas como as pessoas a usarão com más intenções e as formas como a IA nos mudará como sociedade e como indivíduos".

"O futuro da IA não é tão sombrio quanto algumas pessoas pensam, nem tão otimista quanto outras pensam. Os riscos são reais, mas sou otimista de que eles podem ser gerenciados", considera Bill Gates.

Um dos enfoques está nos deepfakes para manipulação. "Praticamente qualquer pessoa pode criar áudio e vídeo falsos. Se você receber uma mensagem de voz que soa como se seu filho dissesse 'Eu fui sequestrado, envie US$ 1.000 para esta conta bancária dentro dos próximos 10 minutos e não ligue para a polícia', terá um terrível impacto emocional. além do efeito de um e-mail dizendo a mesma coisa ".

Bill Gates Multimilionário e filantropo estadounidense

“Em uma escala maior, as falsificações profundas geradas por IA podem ser usadas para tentar influenciar uma eleição”, aponta. “Claro, não é necessário tecnologia sofisticada para semear dúvidas sobre o vencedor legítimo de uma eleição, mas a IA tornará isso mais fácil”.

“Outra das preocupações de Bill Gates é sobre uma corrida armamentista com a Inteligência Artificial. “Todos os governos querem ter a tecnologia mais poderosa para poder dissuadir os ataques de seus adversários”, destaca. “Este incentivo para não deixar que ninguém se adiante pode desencadear uma corrida para criar armas cibernéticas cada vez mais perigosas. Todos estariam em uma péssima situação”.

“Os governos deveriam considerar a criação de um organismo global para a Inteligência Artificial semelhante à Agência Internacional de Energia Atômica”, destaca,