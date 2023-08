Conheça o surpreendente CyberDog 2 da Xiaomi: o primeiro dispositivo desenvolvido com Inteligência Artificial que substitui um ser vivo

Tudo parece indicar que oficialmente chegou o substituto do cão, com o lançamento do CyberDog 2 da Xiaomi. A empresa especializada em dispositivos lança este robô quadrúpede que funciona com um avançado mecanismo de Inteligência Artificial, com o qual é capaz de se locomover e até tomar suas próprias decisões.

O lançamento é muito recente, mas ao mesmo tempo real. Qualquer pessoa pode acessar as plataformas da Xiaomi e comprar o robô de quatro patas (por enquanto disponível na China) por um custo de 13 mil yuanes, cerca de 1800 dólares.

Pesa 8,9 quilogramas e tem uma altura de 36,7 centímetros. É capaz de ultrapassar os três metros por segundo em velocidade.

O CyberDog 2 está equipado com uma variedade de sensores, incluindo uma câmera RGB, uma câmera de profundidade, um sensor LiDAR, um sensor ultrasônico, um sensor ToF e um sensor de força. Possui um mecanismo de aprendizado automático que o diferencia de seu predecessor.

O mais surpreendente é o seu processador NX, que o torna capaz de executar 21 bilhões de operações por segundo.

Esses dispositivos permitem que ele navegue pelo seu ambiente e tome decisões de forma autônoma. Por exemplo, o CyberDog 2 pode evitar obstáculos, seguir ordens e realizar acrobacias. Também pode ser usado como plataforma de pesquisa e desenvolvimento para aplicações de robótica.

O CyberDog 2 é um robô impressionante que tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Também possui uma bateria de 5.700 mAh que lhe dá autonomia de até 3 horas.

“Com seu ecossistema contínuo de código aberto, a família CyberDog atrairá mais desenvolvedores para participar, enquanto promove continuamente o progresso e a melhoria dos robôs bioinspirados para verdadeiramente beneficiar a vida das pessoas no futuro”, disse a Xiaomi em um comunicado citado pela Hipertextual.