Bill Gates diz que estes são os únicos três mestres que a Inteligência Artificial não poderá substituir

Bill Gates (Getty Images/Getty Images for All In WA)

Muitas pessoas sentem-se ameaçadas pelo crescimento da Inteligência Artificial (IA). Apesar de que os especialistas dizem que estes mecanismos chegam para se tornar uma ferramenta, vimos como muitas atividades foram automatizadas através dos sistemas de aprendizagem automática.

Entre tantas profissões e atividades econômicas, a dos professores é afetada pela inteligência artificial. Sistemas como o ChatGPT têm qualquer tipo de informação. Basta perguntar e, na maioria dos casos, você obterá uma resposta correta.

Então, isso fez com que alguns se preocupassem em ficar sem emprego, não no futuro imediato, mas sim dentro de alguns anos, quando estas IA forem instaladas em robôs que tenham a capacidade de interagir com pessoas.

A visão de Bill Gates, que analisa todo o panorama, diz que há três profissões em que os professores e educadores, especialmente os universitários (porque as crianças ainda têm a necessidade de uma pessoa que as acompanhe na sua formação) não poderão ser substituídos.

De fato, sob esta mesma recomendação, Bill Gates recomenda estudar estas profissões que, por enquanto, parecem insubstituíveis por uma inteligência artificial.

Os riscos da Inteligência Artificial, segundo Bill Gates. Imagem: Bill Gates/ referencial

Quais professores sobreviverão à Inteligência Artificial?

De acordo com uma análise do Trendencias, tudo o que diz respeito à inteligência artificial, é claro, sobreviverá. Estudar esses mesmos sistemas garantirá que você tenha capacidades para entrar no mercado de trabalho.

Outra das profissões que seguramente permanecerá ativa, com grande participação das IA, será a indústria de energia, com tudo o que esses serviços representam: eletricidade, combustíveis, petróleo e tudo o que está relacionado a esta área.

Por fim, sem diminuir sua importância, está a área da Biologia, na qual existem pelo menos 15 áreas de desenvolvimento para se aventurar: