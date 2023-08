Zoom nega que esteja usando chamadas de vídeo para treinar a Inteligência Artificial

A confiabilidade do Zoom (Agencias)

Zoom anunciou que não usará suas chamadas de vídeo para ensinar a Inteligência Artificial (IA).

Isto aconteceu devido a uma recente atualização dos termos de serviço que poderiam indicar que os modelos de IA poderiam ser treinados com chamadas de vídeo dos clientes.

De acordo com estes termos, o aprendizado automático e os dados gerados pelo serviço poderiam ser usados com o propósito de desenvolvimento de produtos e serviços. Isso, claramente alarmou muitas pessoas, gerou certa comoção no mundo real e suscitou preocupações sobre a privacidade entre os usuários.

Smita Hashim, Diretora de Produtos Principais do Zoom, rapidamente respondeu às preocupações. Hashim esclareceu, através de um post, que a empresa não usa o conteúdo de áudio, vídeo ou bate-papo para treinar a Inteligência Artificial sem o consentimento do cliente.

Ela explicou que, quando se falava de “dados gerados pelo serviço”, se referiam a dados de telemetria e diagnóstico, não ao conteúdo real encontrado nas chamadas dos usuários.

A confiabilidade do Zoom

Mesmo para esclarecer ainda mais a situação, a empresa atualizou os termos de serviço para incluir uma declaração clara em letras destacadas:

Zoom não usa nenhum de seus conteúdos de áudio, vídeo, bate-papo, troca de tela, anexos ou outros conteúdos similares de seus clientes para treinar modelos de Inteligência Artificial do Zoom ou de terceiros.

Isto foi rapidamente feito pelos trabalhadores do Zoom para garantir que seus clientes tenham uma privacidade completa, e que, em termos de dados, haja uma transparência total no uso deles.

A preocupação gerada por este mal-entendido fez com que muitos usuários duvidassem da confiabilidade do Zoom.

Isso mostrou que, com o crescimento das Inteligências Artificiais, se torna cada vez mais importante estabelecer confiança, oferecendo garantias explícitas de que as informações confidenciais não serão mal utilizadas.