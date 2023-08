SpaceX e Boeing medem forças na corrida espacial: quem ganhará?

O esforço da Boeing para levar astronautas ao espaço sofreu um novo atraso. A sua colaboração com a NASA na missão Starliner enfrentou alguns obstáculos em seus projetos, o que acabou adiando os planos de enviar astronautas além da órbita terrestre até, pelo menos, março de 2024, o que dá vantagem à SpaceX na corrida espacial.

Inicialmente, estava previsto que os astronautas viajassem para a Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da cápsula cônica Starliner no dia 21 de julho, como parte do programa de vôos tripulados comerciais da NASA. No entanto, esta data se passou sem nenhum lançamento.

De acordo com o anunciado pela Boeing e a NASA, em uma conferência de imprensa recente, não haverá voos tripulados até, pelo menos, março de 2024.

Mark Nappi, vice-presidente da Boeing e diretor do programa Starliner, comunicou que, de acordo com os planos atuais, espera-se que a nave esteja pronta no início de março de 2024. A data de lançamento definitiva dependerá das restrições do calendário espacial e será decidida em colaboração com a NASA e a United Launch Alliance, fornecedora do foguete Atlas V para o Starliner.

Nave Starliner em preparação para o voo de teste tripulado a ISS BOEING/JOHN GRANT

De acordo com o Aviação Digital, a Boeing enfrentou desafios técnicos nas mais recentes provas. Problemas com o sistema de paraquedas e com uma faixa de cabos de arnês levaram à necessidade de reparações críticas, que só serão concluídas até o final deste ano. Estes obstáculos levaram ao atraso no lançamento da cápsula.

SpaceX, na vanguarda

Em comparação, a SpaceX, liderada por Elon Musk, parece estar à frente da corrida. A empresa realizou várias missões tripuladas, enquanto que o Starliner completou apenas duas missões de teste não tripuladas. Embora a primeira missão, OFT, tenha tido problemas em 2019, a seguinte, OFT-2 em 2022, foi bem-sucedida.

SpaceX SATELIOT (SATELIOT/Europa Press)

A competição entre a Boeing e a SpaceX no campo aeroespacial é notável. Em 2014, a NASA selecionou ambas as empresas para transportar astronautas para e da ISS ou EEI (Estação Espacial Internacional). Enquanto a SpaceX realizou múltiplas missões tripuladas, a Boeing enfrentou desafios em cumprir seus compromissos contratuais.

O panorama da indústria aeroespacial está evoluindo com a aparição de empresas como a SpaceX, que estão produzindo satélites mais compactos e econômicos para serem colocados na órbita baixa terrestre. Isso tem impactado a demanda por satélites maiores e mais caros, como aqueles produzidos pela Boeing.