NASA: julho de 2023 foi o mês mais quente da história... e tempos piores estão por vir

Todos nós sentimos e a NASA confirmou: julho de 2023 foi o mês mais quente da história. O pior: em 2024 as temperaturas aumentarão ainda mais. E com os efeitos das mudanças climáticas, não se prevê que elas diminuam em nenhum momento.

“Os dados da NASA confirmam o que literalmente sentiram milhões de pessoas ao redor do mundo”, disse Bill Nelson, administrador da agência espacial. “As temperaturas de julho de 2023 fizeram dele o mês mais quente registrado.”

“Em todos os cantos do país, os americanos estão experimentando em primeira mão os efeitos da crise climática (...) a ciência é clara. Devemos agir agora para proteger nossas comunidades e o planeta; é o único que temos”, enfatizou Nelson.

Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA (GISS) foi mais direto na afirmação: “Este julho não foi apenas mais quente do que qualquer julho anterior: foi o mês mais quente em nosso registro, que remonta a 1880″, afirmou Schmidt.

Os dados do “infernal” mês de julho de 2023, de acordo com a NASA

Julho de 2023 foi 0,24 °C mais quente do que qualquer outro mês de julho no registro da agência, e 1,18 °C mais quente do que a média de julho entre 1951 e 1980.

Partes da América do Sul, do Norte de África, América do Norte e a Península Antártica experimentaram aumentos de temperatura de 4°C acima da média.

A NASA registra dados de temperatura do ar na superfície de dezenas de milhares de estações meteorológicas, bem como dados de temperatura da superfície do mar com instrumentos em barcos e boias.

“O aquecimento alarmante em todo o mundo é principalmente devido às emissões de gases de efeito estufa causadas pelo homem”, disse Schmidt. “E esse aumento nas temperaturas médias está alimentando o perigoso calor extremo que as pessoas estão experimentando aqui nos EUA e em todo o mundo”.

Fevereiro, março e abril de 2024 serão meses decisivos para vermos os efeitos de fenômenos como El Niño, em relação à influência nas novas temperaturas.