Bill Gates indica o que você deve estudar para não perder seu emprego para a Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial é uma ferramenta poderosa, sendo usada em quase todos os lugares do mundo. Seu uso se tornou tão comum que muitos empregos estão começando a desaparecer devido a essa tecnologia. Diante disso, Bill Gates indica a carreira que você deve seguir para que a IA não tire o seu emprego no futuro.

O filantropo garantiu em uma nota pessoal no Gates Notes que, “nos próximos anos, o principal impacto da IA no trabalho será ajudar as pessoas a fazerem seu trabalho de forma mais eficiente”.

Os riscos da Inteligência Artificial segundo Bill Gates. Imagem: Bill Gates/ referencial

Eventualmente, a IA será boa o suficiente para expressar ideias, podendo escrever suas mensagens e gerenciar sua caixa de entrada do e-mails por você. Você vai poder escrever uma solicitação em inglês simples ou em qualquer outro idioma e gerar uma apresentação para o seu trabalho”, disse Bill Gates.

A demanda por pessoas que ajudem os outros (ensinando, cuidando de pacientes e apoiando os idosos, por exemplo) nunca desaparecerá. Mas é certo que alguns trabalhadores necessitarão de apoio e formação à medida que fazemos esta transição para um local de trabalho impulsionado pela IA", detalhou o criador da Microsoft.

Apesar de o magnata ter dado inúmeras recomendações para que você tenha um futuro profissional bem-sucedido, ainda existe o risco de que a Inteligência Artificial possa eliminar muitos empregos.

Estes são os trabalhos que já foram substituídos pela Inteligência Artificial