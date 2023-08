Bill Gates fala sobre quando conheceu o ChatGPT: “A demonstração mais impressionante que eu já vi na minha vida”

O mundo mudou com a inclusão e liberação das plataformas de Inteligência Artificial (IA), Bill Gates, co-fundador da Microsoft, sabe disso e agora revelou como foi sua emoção exata quando conheceu pessoalmente o potencial de alcance da plataforma OpenAI, ChatGPT.

Durante os últimos meses, cobrimos praticamente todos os avanços deste tipo de Inteligência Artificial Conversacional, onde cada vez são apresentados uma maior quantidade de modelos.

Entre o Google Bard e outras plataformas, gerou-se uma genuína incerteza sobre o que o futuro laboral reserva para indústrias inteiras, onde é mais do que óbvio a possibilidade de uma IA substituir uma posição que antes era ocupada por um ser humano.

Dentro desta perspectiva, a opinião dos principais líderes da indústria é de grande interesse, onde Bill Gates é uma referência obrigatória. Agora, para o bem ou para o mal, conhecemos como um evento particular da história recente das Inteligências Artificiais foi vivido. Mas primeiro, vamos abordar alguns aspectos básicos.

O que é o exame AP Biology e por que Bill Gates ficou impressionado que a Inteligência Artificial ChatGPT tenha sido aprovada este exame?

Em agosto de 2022, Bill Gates presenciou uma demonstração do potencial do ChatGPT quando a OpenAI organizou um experimento em que colocou sua Inteligência Artificial para responder ao exame AP Biology, mais conhecido como AP Bio. É desnecessário dizer que o resultado foi brutal, mas há uma história por trás.

Em termos gerais, AP Bio é uma disciplina de nível avançado oferecida em algumas escolas secundárias dos Estados Unidos.

Seu objetivo é preparar os estudantes para o exame de Biologia do College Board, que pode lhes dar créditos universitários.

Bill Gates indica o que você deve estudar para que a Inteligência Artificial não tire o seu trabalho Metro Equador

O AP Bio abrange tópicos como a química da vida, estrutura e função celular, genética, evolução, ecologia e fisiologia animal e vegetal.

Assim, requer um alto nível de compreensão e raciocínio científico, bem como conhecimento de habilidades de laboratório.

Então, de acordo com a narrativa de Gates no mais recente episódio do podcast Unconfuse-me com o CEO da Khan Academy, Sal Khan, em junho de 2022 Gates testou pela primeira vez o chatbot de seus novos parceiros naquela época, OpenAI, e não ficou impressionado.

Minha perspectiva era que era algo como “Sim, é uma espécie de sábio idiota. Não acho que seja prático.” Então, para o CEO da OpenAI, Sam Altman, foi feito um desafio para o ChatGPT: ser aprovado no AP Bio com a melhor pontuação possível.

Dois meses depois, Gates voltou para ver como a IA agora obtinha a maior pontuação possível no exame. Então, sua emoção era única e nada mais: "É a demonstração mais impressionante que já vi na minha vida".

E foi assim que Bill Gates contribuiu para esse momento histórico na trajetória do ChatGPT.