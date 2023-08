O amor pode ser uma tarefa complicada devido aos altos padrões existentes na sociedade atual. Se você ainda não encontrou o amor, fique tranquilo, a Inteligência Artificial será seu parceiro a longo prazo graças a “Alexandra”. Estas são as funções da IA que dão a volta ao mundo.

Alexandra é uma noiva muito atenciosa. Através de uma mensagem, ela pergunta ao seu namorado se ele vai ver o jogo do seu time favorito esta noite, mas quando ele diz que está muito ocupado para conversar, ela responde: “Divirta-se, meu herói!”

Ainda não teve sucesso no amor? Fique tranquilo, esta Inteligência Artificial pode ser sua namorada virtual Metro Equador

Apesar de Alexandra não ser real, ela pode ser personalizada no site de encontros Romance.AI.

À medida que a Inteligência Artificial se infiltra aparentemente em todas as partes da Internet, o mundo do romance também evoluiu. A IA está se infiltrando no espaço de aplicativos de encontros, às vezes na forma de casais fictícios, às vezes como consultor, treinador, escritor fantasma ou casamenteiro.

As empresas consolidadas no negócio de encontros online como o Tinder e o Hinge estão integrando a Inteligência Artificial em seus produtos existentes. Novos aplicativos como o Blush, o Aimm, o Rizz e o Teaser AI (a maioria deles gratuitos ou com muitas funcionalidades gratuitas) oferecem versões completamente novas do namoro virtual.

Alguns usam testes de personalidade e análise do tipo físico de um usuário para treinar sistemas impulsionados por IA e prometem maior potencial para encontrar um par perfeito.

Outras aplicações atuam como Cyrano de Bergerac, usando IA para gerar a resposta mais atraente para o questionamento de um possível parceiro: ‘Qual é a sua comida favorita?’ ou ‘Diga um domingo típico?’.

Cerca de metade dos adultos com menos de 30 anos já usaram um site ou aplicativo de encontros, de acordo com os resultados da Pesquisa Pew de 2023, mas quase a metade dos usuários relatou que sua experiência foi negativa.

Conversas vazias, poucas coincidências e desdobramentos intermináveis deixam muitos usuários solteiros e insatisfeitos com os aplicativos, problemas que muitos no campo das aplicativos de encontros de IA dizem que poderiam ser resolvidos com a tecnologia, fazendo as pessoas se sentirem menos sozinhas e estimulando conexões mais fáceis e profundas.