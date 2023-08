A misteriosa mochila que o criador do ChatGPT sempre carrega: veja o que ele esconde

O ChatGPT faz parte do OpenAI, uma organização sem fins lucrativos que é um laboratório de pesquisa de inteligência artificial americano. Sam Altman, fundador do OpenAI, já expressou em vários meios sua preocupação com o uso excessivo da IA. Por isso, uma atenção especial é dada ao objeto que ele carrega para todos os lugares: sua mochila azul.

A preocupação que paira na mente do criador da IA mais avançada do mundo é se ela acabará por se voltar contra o humano. Ou seja, em vez de beneficiá-lo, acabará por prejudicá-lo. Esta e outras questões foram discutidas em torno do típico enigma: E se as IA se voltarem contra nós?

O CEO da OpenAI tem um plano de contingência para possíveis situações de emergência. Por isso, é comum vê-lo indo a todos os lugares com a mesma mochila, onde ele carrega um MacBook pronto para desligar todos os servidores de Inteligência Artificial caso ela se volte contra a humanidade.

Rebelião da IA: uma solução imediata

Não é descabido pensar que o fim do mundo causado por ameaças de IA é um futuro próximo. O avanço da tecnologia é tão grande que existem ferramentas como o ChatGPT como prova. Em uma entrevista para o Business Insider, Altman mencionou que está preparado para sobreviver a um vírus letal e a um possível ataque de IA.

Além disso, ele menciona que tem os recursos necessários para enfrentar qualquer situação. Daí a suspeita de que na sua maleta azul, ele carrega mais do que um laptop comum, mas sim um capaz de salvar a humanidade de uma possível extinção. Da mesma forma, a preocupação de Sam é a curto prazo, pois também projetou suas inquietações com relação a problemas atuais. Por exemplo, no mercado de trabalho, a substituição de trabalhadores por Inteligências Artificiais.