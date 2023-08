Vídeo flagra fenômeno raro e perigoso que assustou moradores: supercélula já foi vista no Brasil

Por mais que esteja entre os fenômenos que são presenciados sempre, as tempestades são arriscadas e podem acontecer de diversas formas, inclusive algumas delas possuem características que as fazem ser raras.

Um dessas tempestades diferentes das que estamos acostumados a ver, aconteceu no último sábado (12), na região noroeste da China, em Xinjiang, e gerou espessas nuvens rodopiantes que escureceram o céu.

O fenômeno chamado de supercélula, formou uma tempestades rara e perigosa, com grande potencial de danos, pois envolve fortes correntezas de ar e geralmente duram no mínimo duas horas.

12 sierpnia w Tacheng w Xinjiangu, po silnej konwekcyjnej pogodzie, niebo było pełne chmur burzowych superkomórki, scena była spektakularna, jak efekt specjalny pic.twitter.com/WWHkRrKp8K — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) August 13, 2023

Essas são consideradas as maiores tempestades do tipo unicelular, formadas por uma única célula de tempestade, mas também existem as multicelulares, que reúnem várias células durante o fenômeno meteorológico.

“É uma tempestade. Quando você tem uma nuvem mais fraca de chuva, só que, às vezes, essa nuvem se desenvolve mais intensamente e ela fica muito grande e ela produz um evento intenso e causa mais prejuízo à população. Ela causa eventos mais fortes, chuvas mais intensas, pode ocorrer granizo e muitas descargas elétricas”, disse o meteorologista Bruno Mirante, do CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), quando características de uma supercélula foram gravadas por moradores de Corguinho (MS), em 2021, segundo o Uol.

A China tem enfrentado uma série de eventos climáticos não esperados nos últimos dias. Um deslizamento de terra na cidade de Xian, também no noroeste do país, deixou ao menos 21 mortos e seis desaparecidos.

Combinada temperaturas mais altas, as chuvas de verão que são excepcionalmente intensas, causam agora danos a casas e infraestruturas, além de representar riscos de inundação para algumas cidades da Chine.

O tufão Khanun também causou transtornos ao atingir partes do Japão e da Coreia do Sul, perdendo força na última sexta-feira (11). Além disso, o tufão Doksuri, que atingiu o norte da China com chuvas torrenciais e inundações após atingir a costa em julho, também deixou a população afetada.

Esses eventos climáticos extremos são preocupantes e podem causar danos significativos à população e à infraestrutura do país. É importante que medidas de prevenção e mitigação sejam tomadas para minimizar os impactos dessas tempestades e garantir a segurança da população.

