Todos os detalhes da missão da Rússia para a Lua: O que eles estão buscando?

A Rússia lançou sua sonda lunar Luna-25 com a ambiciosa missão de ser a primeira potência a pousar no Polo Sul da Lua, e no processo, desvendar um dos maiores enigmas cósmicos: a existência de água na forma de gelo nos crateras lunares.

O lançamento da estação automática Luna-25 foi realizado a partir do Cosmódromo Vostochni no Extremo Oriente Russo, marcando um passo significativo na exploração espacial russa e sendo a primeira missão dos russos para o satélite natural em quase 50 anos.

A nave, cuja trajetória o levará à órbita lunar em quatro ou cinco dias, é uma continuação da tradição espacial russa, herdeira da nave soviética Luna-24, que recolheu amostras da superfície lunar em 1976.

Esta missão, no entanto, enfrentou desafios e atrasos, incluindo a interrupção da cooperação entre a Agência Espacial Europeia e o programa lunar russo devido à crise na Ucrânia.

O que a sonda fará na Lua?

De acordo com o Bío Bío, uma vez na órbita lunar, a sonda realizará manobras para pousar perto do cratera Boguslawski, uma região de terreno acidentado e condições de pouso difíceis. Espera-se que o pouso se complete em torno de 21 de agosto, logo antes da sonda indiana Chandrayaan-2, que também está a caminho da Lua.

A missão tem um propósito multifacetado: desenvolver e testar tecnologia de pouso lunar, coletar amostras da superfície e estudar a camada superior do solo lunar (a camada de poeira e rochas que cobre a lua).

Para realizar essas tarefas, a sonda será equipada com uma série de instrumentos, incluindo um espectrômetro de massa LAZMA para analisar a composição química da superfície lunar, um detector de partículas neutras e carregadas ARIES, um detector de poeira lunar PML e um espectrômetro infravermelho LIS, entre outros.

Luna-25 (RT)

No entanto, o enfoque mais intrigante da missão é a busca de água em forma de gelo nos crateras lunares. Acredita-se que estas áreas de sombra perpétua podem abrigar depósitos de água congelada, o que teria implicações importantes para futuras missões espaciais e a exploração do sistema solar.

O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou o compromisso da Rússia com a exploração lunar, apresentando essa missão como um passo na direção de usar a Lua como plataforma para investigar o Sistema Solar.