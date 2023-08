Retro Biosciences é a nova empresa do criador do ChatGPT para que as pessoas vivam mais

Sam Altman está pronto para avançar e seguir em frente com um novo projeto que parece não ter nenhuma relação com OpenAI e Inteligência Artificial de ChatGPT. O seu objetivo é mais “humano”: conseguir que as pessoas vivam mais.

Nos últimos meses, vimos o debate aumentar em torno desta plataforma e as potenciais implicações que ela pode ter no futuro, afetando a vida social, profissional e pessoal de milhares, senão milhões de pessoas.

Neste sentido, o próprio Sam Altman falou sobre qual profissão ou cargo de emprego sobreviveria ao avanço dos sistemas de Inteligência Artificial Gerativa, como o ChatGPT. E o cenário não é necessariamente animador.

Para o magnata, o emprego que sobreviverá à passagem da Inteligência Artificial é o dos professores. Onde os sistemas de IA serão uma ferramenta para o seu trabalho na formação dos seus alunos.

A indústria da educação seria, portanto, a menos afetada pela IA, segundo Altman, e os professores continuarão sendo valiosos no processo de ensino e aprendizagem, pois ele considera que as interações humanas são muito importantes no aprendizado.

Agora ele tem um novo projeto em vista, onde basicamente investiu quase toda sua fortuna atual.

Sam Altman quer que você viva mais anos

Um artigo do MIT Technology Review revela que Sam Altman lançou dois novos projetos, investindo milhões de dólares em duas produções muito ambiciosas que têm pouca relação com o ChatGPT.

O meio garante que o cofundador da OpenAI revelou que virtualmente esvaziou sua conta bancária para financiar duas empresas que perseguem dois objetivos muito diferentes da sua IA, mas igualmente ambiciosos: energia ilimitada e longevidade prolongada.

Uma dessas apostas é na startup de energia de fusão Helion Energy, na qual ele investiu mais de USD $375 milhões, montante que foi confirmado pela própria CNBC em 2021. Enquanto a outra empresa tem sido a mais intrigante: Retro Biosciences, um projeto para o qual Altman entregou cheques no valor total de USD $180 milhões no mesmo ano.

Imagem: FOX News | ChatGPT, a Inteligência Artificial criada por Sam Altman [FW Opinião]

É muito dinheiro. Basicamente, peguei todo meu patrimônio líquido e coloquei nas duas empresas.

Sam Altman indicou isso ao anunciar esta investimento que não havia sido previamente divulgado. De acordo com os próprios estatutos de operação da empresa, o objetivo desta companhia é "encontrar e demonstrar mecanismos anti-envelhecimento em mamíferos não humanos e, em seguida, traduzir essas estratégias científicas para os humanos".

Em outras palavras, eles desejam encontrar a chave para fazer com que os humanos vivam por mais anos. Vale a pena investir US$ 180 milhões? Sam Altman acredita que sim.