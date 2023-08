Os personagens de “O Laboratório de Dexter” aparecem em um live-action feita pela Inteligência Artificial

Quem cresceu entre meados dos anos 90 e a primeira parte dos 2000 desfrutou da melhor época do Cartoon Network. O canal de televisão destinado exclusivamente à transmissão de desenhos animados, tinha séries incríveis como “O Laboratório de Dexter”.

Todos os +25 e +30 se lembram. E os mais jovens conhecem pelos memes, nos quais aparecem os personagem de “O Laboratório de Dexter”.

"O Laboratório de Dexter" foi criado por Genndy Tartakovsky. A série foi originalmente transmitida no Cartoon Network de 1996 a 2003. A trama gira em torno de um menino gênio chamado Dexter, que tem um laboratório secreto em sua casa e se dedica à ciência e à invenção.

Os cinco personagens principais eram: o próprio Dexter, uma criança superdotada com um QI muito alto. Dee Dee: A irmã mais velha de Dexter, uma menina cheia de energia e curiosidade. Ela frequentemente entra no laboratório sem permissão e desencadeia situações cômicas e desastrosas. Embora possa ser irritante para o gênio da criança, no fundo ela se preocupa com ele.

Sem muita participação, Mãe e Pai apareceram apenas para deixar claro que não tinham ideia do que estava acontecendo em casa.

E também há o Mandark, o arqui-inimigo de Dexter, uma criança superdotada que também tem um laboratório e está obcecada em provar que é melhor que o personagem principal. Ele está apaixonado por Dee Dee e frequentemente tenta ganhar sua atenção.

Bem, agora com a explosão da Inteligência Artificial, eles reaparecem em uma versão ao vivo. É o mesmo Dexter, a desesperadora Dee Dee, Mãe, Pai e até o Mandark, mas de carne e osso, graças a esta revisão que vimos do Hoy Crypto.

Dee Dee do Laboratório de Dexter

Dexter, no "Laboratório de Dexter"

Pai, do "Laboratório de Dexter"

Mandark, do "Laboratorio de Dexter"