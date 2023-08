Criadores de Inteligência Artificial e especialistas em tecnologia dizem que não há nada a temer destes mecanismos. De fato, se perguntarmos ao ChatGPT, criado por Sam Altman, se é possível que seu sistema se volte contra os seres humanos, sua resposta será um redondo não.

"É impossível" que eles tomem consciência, dizem os especialistas. "Eles são apenas mecanismos de aprendizagem automática, incapazes de ter iniciativa", acrescentam outros.

No entanto, o próprio Sam Altman, fundador da Open AI e criador do ChatGPT, não parece estar muito de acordo com essas declarações; embora tenha sido parte delas, devido ao especialista em tecnologia ter dois planos prontos para executar, caso a Inteligência Artificial se volte contra a humanidade.

Seu plano tem duas etapas. Uma é a da mochila azul que leva a todos os lugares. De acordo com a Applesfera, dentro desta bolsa há um Macbook Pro que tem a capacidade de desligar e destruir todos os servidores que dão vida à Inteligência Artificial.

É como uma versão da maleta nuclear que os Presidentes dos Estados Unidos carregam, para lançar uma bomba para e a partir de qualquer lugar do mundo.

E se falhar...

A segunda parte do plano é ainda mais assustadora. Se o passo 1 falhar, o fundador e CEO da Open AI já tem tudo preparado.

"Tema de debate popular entre meus amigos: Será o fim do mundo por biologia sintética, Inteligência Artificial ou escassez de energia/guerra?", diz.

E em qualquer caso, ele está preparado para enfrentar o desafio: ele tem um bunker que o protegeria dessas ameaças, onde ele tem tudo o que é necessário para sobreviver.