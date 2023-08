O “Bill Gates Ucraniano” que desenvolveu um dispositivo inovador para a defesa do seu país, na guerra contra a Rússia

Um ano e seis meses de guerra na Ucrânia são suficientes para desenvolver milhares de histórias sobre um conflito bélico que deixou milhares de hectares devastados. Há milhões de refugiados que se deslocaram, vítimas civis e militares mortos, enquanto a disputa continua a ser executada.

No meio do território ucraniano, existem campos onde é impossível andar atualmente, sem correr o risco de pisar uma mina colocada pelo exército russo. Mesmo se a guerra terminasse neste momento, levaria décadas para os ucranianos desminar completamente os campos.

No entanto, o processo já está a ser levado a cabo, graças a um dispositivo desenvolvido por Egor Gorshkov, um especialista em tecnologia, a quem chamam o Bill Gates Ucraniano.

Seu apelido responde à sua participação em processos de tecnologia começados a desenvolver antes de a guerra ter começado. O jornal argentino La Nación menciona uma nuvem que competia com o Google Docs.

As necessidades do seu país mudaram e o seu coeficiente intelectual apontou para o desenvolvimento do seu dispositivo antiminas. Egor Gorshkov construiu uma estrutura de metal especial e resistente, com uma fileira de discos pesados à frente e movendo-se com quatro rodas.

Os discos servem para ativar minas e assim eliminar as bombas dos campos em que se pode plantar ou construir. As suas peças são fáceis de substituir, caso sofram algum dano por explosão.

Além disso, possui uma bateria elétrica que dá ao mecanismo autonomia de 20 quilômetros e pode ser manipulado com um controle remoto com uma distância de 4 quilômetros.

“Tivemos muitas ideias malucas e, no final, usamos a solução mais simples, que é um sistema que detonará minas quando pisadas. É a melhor solução, a mais simples e a mais barata, para um problema enorme”, explicou Gorshkov sobre sua invenção.