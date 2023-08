NASA apresenta a foto de Earendel, a estrela milhões de vezes mais luminosa do que o Sol

Representação digital do Sistema Solar (rbkomar/Getty Images)

Earendel, oficialmente chamado WHL0137-LS, é a estrela mais distante e antiga do universo conhecido. Está localizada a mais de 28 milhões de anos-luz, e foi descoberta em 2022 pelo Telescópio Espacial Hubble. Agora, graças ao Telescópio Espacial James Webb da NASA, podemos ver sua foto mais nítida.

A seguir, mostramos a espetacular imagem divulgada pela NASA, captada pelo Telescópio Espacial James Webb.

Earendel, a estrela mais antiga distante do universo conhecido Imagem do Telescópio Espacial James Webb da NASA

Para isso, ele usou o instrumento NIRCam (Câmera de Infravermelho Próximo), detalhando que é uma estrela maciça do tipo B, duas vezes mais quente que o Sol e um milhão de vezes mais luminosa.

Seu nome deriva da mitologia nórdica: Earendel era o lucero da manhã. Esta supergigante azul foi acompanhada por uma estrela menor, talvez uma anã vermelha, de quem hoje não se tem mais pistas.

Mais detalhes sobre a estrela Earendel, captada pelo Telescópio James Webb da NASA

Localizada na galáxia Sunrise Arc (Arco do Amanhecer), constelação de Cetus, Earendel só é detectável com o efeito denominado lente gravitacional: tanto o Hubble como o Webb o fizeram, observando o poderoso brilho atrás do aglomerado de galáxias WHL0137-08.

Graças ao Telescópio James Webb, a NASA determinou que Earendel surgiu “apenas” mil milhões de anos após o Big Bang, sendo a estrela mais distante e antiga já vista. Superou o recorde de Ícaro, oficialmente conhecida como MACS J1149+2223 Lensed Star 1, que era de 4 mil milhões de anos.

Usando a mesma técnica com a qual eles aprofundaram os detalhes sobre a estrela WHL0137-LS, a NASA abriu um novo campo na física estelar.

O time de pesquisa tem a cautelosa esperança de que isso pode ser um passo para a eventual detecção de uma das primeiras gerações de estrelas”, afirma a agência espacial em seu comunicado, “composta apenas pelos ingredientes brutos do universo criados no Big Bang: hidrogênio e hélio”.