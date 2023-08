Espaço: a beleza e o caos se unem neste maravilhoso aglomerado de nebulosas a 1500 anos-luz da Terra

Via Láctea NASA

Ninguém iria querer ficar perto deste maravilhoso evento estelar, pois é mais provável que não haveria sobreviventes. Mas ver de longe, através dos observatórios, é impressionante. A beleza e o caos se unem em um maravilhoso aglomerado de nebulosas, com estrelas que interagem entre si, criando um brutal espetáculo universal.

Os gênios da AstroF.3 postam na sua conta do Instagram a imagem impressionante, juntamente com a explicação do que acontece nesta região, situada a cerca de 1500 anos-luz da Terra.

É um aglomerado de galáxias que cria uma explosão em forma de jatos, arcos e choques, em uma área próxima a NGC 1999. Eles explicam que está a cerca de dois graus ao sul da Nebulosa de Órion.

As imagens mostram uma impressionante paleta de cores. Cada uma tem uma explicação relacionada ao seu elemento químico ou evento universal, que o site mencionado explica perfeitamente.

Estas interações criam ondas de choque luminosas chamadas Herbig-Haro. O arco à direita do centro é catalogado como HH 222, também chamado de Nebulosa da Cachoeira, abaixo da cachoeira, com a forma típica de um cone está HH 401, dizem sobre a primeira parte da imagem.

"E a nebulosa azul brilhante abaixo à esquerda é a NGC 1999, uma nuvem poeirenta que reflete a luz de uma estrela variável incrustada", acrescentaram à sua explicação detalhada.

O conglomerado de eventos que está representado nesta imagem ocorre na expansão de um raio que mede aproximadamente 30 anos-luz.

Falando astronomicamente, eles estão perto, a cerca de 1500 anos-luz de distância, mas impossível de alcançar com a tecnologia que temos atualmente.