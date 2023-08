China está testando gigantesca bateria de gravidade que parece um edifício: mais energia sem poluir

Sistema EVx GESS de armazenamento de energia por gravidade. Este é o futuro da tecnologia, pelo menos para a empresa suíça Energy Vault, que conta com o apoio da China para executar seu projeto.

Embora possa parecer um enorme edifício de fora, é uma gigantesca bateria de gravidade de uma empresa que se orgulha de ser a melhor no assunto.

De acordo com a empresa, o objetivo é oferecer "uma alternativa mais econômica, escalável e sustentável" às usinas hidrelétricas de bombeamento existentes, que atualmente representam cerca de 90% de toda a capacidade de armazenamento de energia em nível mundial.

A planta de 25 MW/100 MWh foi construída entre março de 2022 e junho de 2023 e está localizada nas proximidades de Xangai, em Rudong, na província de Jiangsu.

A sua chave está no aproveitamento da gravidade terrestre e da energia cinética com um sistema de pesos automatizados, gerando energia. É uma pilha gigante com forma de edifício.

A China continua a procurar outras fontes de energia.

E isso é apenas o primeiro projeto da Energy Vault na China, pois inaugurará outro com capacidade de 100 MWh para o condado de Huailai, na província de Hebei.

"Embora este seja um marco importante", destacou Robert Piconi, presidente da Energy Vault, "nosso trabalho na China está apenas começando: existem anúncios recentes de construção de armazenamento de energia por gravidade de várias GWh, incluindo os projetos anunciados em 2022 que apoiam a iniciativa de Parques sem Carbono da China com a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault".

A empresa suíça desenvolve soluções de armazenamento de energia em escala comercial, com o objetivo de transformar a abordagem global de armazenamento de energia sustentável.

A sua oferta integral, de acordo com o comunicado da Energy Vault, inclui tecnologias próprias de armazenamento baseadas na gravidade, em baterias e em hidrogênio verde.

“Cada solução de armazenamento recebe o respaldo da plataforma de integração e software do sistema de gerenciamento de energia da empresa, independente da tecnologia de hardware”, destaca.