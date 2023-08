Muito diferente de onde vive Elon Musk, veja como é a casa de Mark Zuckerberg

Ser um dos mais ricos do mundo não te obriga a viver em uma megamansão impossível de percorrer a pé. Elon Musk provou isso com a imagem da sala de sua casa, uma propriedade de apenas 35 metros quadrados. Esta propriedade contrasta com a de Mark Zuckerberg, que desfruta de uma grande casa na exclusiva área de Palo Alto, na Califórnia.

Mas apesar de ser uma casa grande, esta de Mark Zuckerberg está longe das excentricidades que as pessoas com fortunas muito menores costumam apresentar, como as estrelas de Hollywood.

A casa de Mark Zuckerberg, segundo o site Decorações, é muito simples se compararmos o nível de dinheiro que tem o dono dos empreendimentos do Facebook, Instagram, WhatsApp e o Metaverso, agrupados sob o nome de Meta.

Este mesmo site publica que Mark e sua esposa Priscilla Chan possuem vários imóveis nos Estados Unidos. Mas este de Palo Alto é onde passam mais tempo.

Mesas de madeira, bordas de mármore na cozinha e decoração simples em um amplo sala de estar é o que se vê nas fotos que Zuckerberg publica em suas redes sociais, enquanto compartilha com sua família ou amigos que recebe em casa.

A casa de Elon Musk

Imagens da propriedade de Elon Musk se tornaram virais esta semana, com cerca de 35m². Trata-se de uma casa com duas salas, localizada em Boca Chica, Texas, e que, de acordo com o Business Insider, tem um valor de apenas 50 mil dólares.

De acordo com publicações do seu biógrafo, Isaacson, “em 2020, Musk decidiu vender suas cinco grandes casas e ter como residência principal essa simples casa de dois quartos em Boca Chica, onde nos encontraríamos e ele se sentaria à esta mesa de madeira e faria chamadas telefônicas”.

Na biografia, Isaacson explicará por que Elon Musk decidiu vender suas outras casas, embora o multimilionário tenha dito no passado que ele quer se desfazer de seus bens para ajudar a financiar seus planos.