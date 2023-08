Telescópio James Webb revela imagens de um dos maiores mistérios do espaço: “O Gordo”

Não, esta não é a história de um gordinho que se perdeu no espaço. Em um avanço impressionante na exploração espacial, o Telescópio Espacial James Webb capturou imagens inéditas do mais colossal aglomerado de galáxias registrado até agora, carinhosamente conhecido como “O Gordo”.

Como explica um relatório do Digital Trends, esta surpreendente fotografia oferece uma visão detalhada de uma maravilha cósmica situada a uma distância incrível de 7 bilhões de anos-luz da Terra.

"O Gordo" é uma titânica agrupamento de galáxias que, devido ao seu enorme tamanho, dobrou o espaço-tempo, gerando um efeito chamado lente gravitacional. As imagens capturadas pelo instrumento NIRCam do Telescópio James Webb oferecem uma visão inédita do coração deste aglomerado massivo e das galáxias que o compõem.

Conheça “O Gordo”

Os cientistas conseguiram identificar uma multidão de galáxias que habitam este ambiente extremo, algumas das quais estão no fundo distante da cena cósmica. Isso foi possível graças ao fenômeno da lente gravitacional, onde massas enormes presentes no primeiro plano distorcem a luz, permitindo que os pesquisadores observem objetos celestes que, de outra forma, permaneceriam ocultos.

O Gordo

Uma das descobertas mais notáveis nesta imagem é a identificação de galáxias remotas anteriormente inacessíveis. Entre elas está uma galáxia chamada "Thin One", visível perto do centro da imagem na parte inferior esquerda, assim como a formação peculiar conhecida como "Fishhook", localizada na parte superior direita e caracterizada por sua forma de anzol vermelho.

Brenda Frye, uma destacada pesquisadora da Universidade do Arizona, explica que “a lente de O Gordo amplifica o brilho e o tamanho dessas galáxias distantes, oferecendo-nos uma janela única para o universo distante”.

Este incrível fenômeno também revelou dados fascinantes sobre a evolução cósmica precoce. Os especialistas identificaram um aglomerado de galáxias em suas primeiras etapas de formação, cuja distância é tão extrema que sua imagem reflete seu estado há mais de 12 bilhões de anos. Frye comenta entusiasmada: “Estamos possivelmente presenciando a formação de um novo aglomerado de galáxias, apenas um bilhão de anos após o Big Bang”.